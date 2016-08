Odenwaldschule: Ausverkauf ein Jahr nach dem Aus

Einst Vorzeige-, inzwischen Verkaufs-Objekt: die Odenwaldschule. © dpa

Heppenheim. Auch ein Jahr nach dem Aus für die Odenwaldschule ist noch keine Ruhe eingekehrt. Unterrichtet wird in der durch einen Missbrauchsskandal in Verruf geratenen Schule zwar nicht mehr. Diese Woche steht aber für das Insolvenzverfahren ein wichtiger Termin an: Die Versteigerung des Inventars soll morgen zu Ende gehen. Auch die Immobilien sollen verkauft werden. Zudem gibt es zwei Klagen.

Wie ist die Versteigerung des Inventars gelaufen?

"Wir sind bislang zufrieden", teilt Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein mit. "Das Interesse an dem Inventar ist sehr groß." Zu haben sind Musikinstrumente, Sportgeräte, Werkzeuge und alles mögliche für eine Kantine.

Was ist mit dem Rest der Odenwaldschule?

Die Immobilien samt Grundstücke sollen verkauft werden. Es gebe Interessenten, lässt die Insolvenzverwalterin mitteilen. Wer das ist und wann eine Entscheidung ansteht, wird nicht verraten.

Wie kam es zur Insolvenz der einstigen Vorzeige-Reformschule?

Nach einem Missbrauchsskandal stürzte das Internat in eine Krise. Der Privatschule fehlten zahlende Schüler. "Die Geschäftsführung versäumte es, rechtzeitig Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen", sagte Rhein, als das Insolvenzverfahren 2015 eröffnet wurde.

Warum wurde die Odenwaldschule geschlossen?

Das Konzept für eine Fortführung reichte den Aufsichtsämtern nicht aus: "Nach den den Behörden vorgelegten Unterlagen ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit für den Weiterbetrieb nicht gesichert."

Gibt es Klagen vor Gericht?

Ja, zwei. Einmal pocht eine Gruppe von Eltern und Sponsoren auf Genehmigung einer Ersatzschule. Die Initiative will an der Odenwaldschule unter anderem Namen und in anderer Form weitermachen. Die andere Klage: Rhein wehrt sich dagegen, dass die Schulgenehmigung aufgehoben wurde. lhe