„Ohne Verdrängung geht es nicht“

Ludwigshafen. Wie geht man als Anwohner mit der ständigen Gefahr um? Risikoforscher Klaus Heilmann (Bild) berichtet über einen Schutzmechanismus. Der 79-Jährige war Professor an der TU München und ist heute vor allem als Autor tätig.

Wie kommen Anwohner neben großen Konzernen oder Kraftwerken mit der ständigen Gefahr klar?

Klaus Heilmann: Damit lebt man. Die Leute haben auch nicht in dem Sinne Angst, sie haben wohl eine gewisse Furcht - sie wissen, dass da tatsächlich etwas passieren kann und dass das ernsthafte Auswirkungen haben kann. Aber sie sind es gewohnt und sie verdrängen es auch.

Warum ist Verdrängung so entscheidend?

Heilmann: Ohne Verdrängung könnten wir gar nicht leben, weil wir dann permanent von Ängsten und Fürchten gejagt werden. Dann könnten wir nicht über eine Straße gehen, nicht in einem Kamin Feuer machen - wir würden ständig diese Fluchtreflexe haben, die Ängste auslösen.

Kann Verdrängung gefährlich sein?

Heilmann: Ja, Verdrängung kann auch zum Ignorieren von Gefahren führen. Wir verdrängen etwas, weil wir nicht sehen wollen, dass da eine große Gefahr auf uns zukommt - zum Beispiel, wenn eine Anlage nicht so gewartet wird. Das ist ein großes Problem. Große Unglücke sind auch aus Verdrängung von Gefahrenherden entstanden.

Sehen Sie Derartiges beim BASF-Unglück?

Heilmann: Nein, sicher nicht. Die Anwohner verlassen sich darauf, dass das Unternehmen immer alles sorgsam prüft und alles gut in Schuss hält. Das ist ganz wichtig. Die Sicherheitsmaßnahmen in all diesen großen Werken haben vor allem in Deutschland einen ganz hohen Standard.