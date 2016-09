„Opa Blüm“ eröffnet Festival

Norbert Blüm und seine Enkelin Lilian, die in Mannheim studiert. Das Bild entstand im Juli in Bonn bei einem Interview mit unserer Zeitung.

Rhein-Neckar. "Die Rente ist sicher": Mit dem Ausspruch hat sich Norbert Blüm, der frühere Arbeits- und Sozialminister, 1997 in die Geschichtsbücher geschrieben. Auch mit seiner Enkelin Lilian, die in Mannheim studiert, musste er das sicher schon diskutieren. Am Dienstag kommt der 81-Jährige in die Quadratestadt - nicht allein als Opa, sondern, weil er das Europäische Filmfest der Generationen eröffnet. Vom 4. bis 14. Oktober werden an 85 Spielorten in der Metropolregion Filme gezeigt, die den demografischen Wandel thematisieren.

Blüm diskutiert im Anschluss an den Film "Ein Mann namens Ove" vom deutschen Regisseur Hannes Holm, der ab 17 Uhr im Cinemaxx in N7,17 gezeigt wird, mit Experten (ab 19 Uhr). Auf dem Podium sitzen außer Blüm der Heidelberger Gerontologie-Experte Andreas Kruse und Barbara Wackernagel-Jacobs, Regisseurin von "Sputnik Moment". Der Heidelberger Derek Cofie-Nunoo von der Evangelischen Fachschule für Altenpflege moderiert. Ove (Rolf Lassgård) ist ein grantiger Alter, der seine Nachbarschaft terrorisiert. Dabei steckt hinter der Schale eine verletzte Seele, die den Tod der Frau nie verwunden hat.

Zwischen Hagenbach bei Germersheim, Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis und Lautertal im Kreis Bergstraße zeigen Seniorenbegegnungsstätten, die Kommunen. Kirchengemeinden und Kinos Filme - auch in solchen Orten, in denen es kein Kino mehr gibt, werden Geschichten zu sehen sein, die das Älterwerden thematisieren, aber auch den gesellschaftlichen Wandel und das Miteinander der Generationen. Insgesamt listet das Programm 55 Veranstalter auf.

10 000 Besucher im Vorjahr

Im vergangenen Jahr haben über 10 000 Besucher die Termine des Filmfests der Generationen angesehen. Es ist das vierte Mal, dass das Filmfest in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Gast ist.

18 Filme sind im Programm. Internationale Produktionen sind dabei, aber auch deutsche Produktionen wie Til Schweigers "Honig im Kopf" - in der Hauptrolle Dieter Hallervorden als Demenz-Patient.

"45 Years" mit Charlotte Rampling und Tom Courtenay dürfte ebenfalls viele Zuschauer begeistern. Wie alle Streifen wird er nicht nur an einem Ort und zu einem Datum gezeigt, sondern "wandert" durch die Metropolregion: Am 6. Oktober um 17.30 Uhr kann man ihn im Cinemaxx Mannheim sehen, am 7. Oktober um 19.30 Uhr im Central-Kino Ketsch, am 8. Oktober um 16 Uhr in der Sporthalle des TV Rheingönheim, am 10. Oktober um 15 Uhr im Modernen Theater Weinheim und am 12. Oktober um 15 Uhr im Stadtratssaal Ludwigshafen.

Letzteres ist sicher ein ungewöhnlicher Ort für einen Kinonachmittag, werden doch hier sonst Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Wie bei allen Terminen soll im Anschluss auch hier über das Gesehene diskutiert werden. miro