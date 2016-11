Opfer eines Verbrechens

Ludwigshafen. Der 64-Jährige, der am Samstagmorgen am Strandweg nördlich des Kratz'schen Weihers tot aufgefunden war, ist vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz sowie die Staatsanwaltschaft Frankenthal gestern mitteilten, hätte die Obduktion der Leiche ein Verletzungsbild ergeben, das darauf hinweise. Der 64-Jährige kommt aus dem Rhein-Neckar-Raum. Weitere Angaben zu dem Opfer wollte die Staatsanwaltschaft Frankenthal gestern nicht machen. Auch die Frage, ob der Mann als vermisst gemeldet war und wie er zu Tode kam, ließen die Ermittler vorerst unbeantwortet. Im Laufe des heutigen Tages möchten die Behörden weitere Einzelheiten zu dem möglichen Verbrechen in einer Pressemitteilung bekannt geben.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die vom 25. auf den 26. November verdächtige Wahrnehmungen im Bereich nördlich des Kratz'schen Weihers gemacht haben. Hinweise gehen an die Kripo Ludwigshafen unter Tel.: 0621/963-2773. Auch das vertrauliche Telefon der Polizei ist geschaltet, Tel.: 0621/56 44 00. abo