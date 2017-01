Peinlicher Start

Michaela Roßner © red

Zu früh gefreut: Statt aus zwei Modellen auswählen zu können, benötigt der Nutzer von Bus und Bahn Geduld. Beide smarten "eTarif"-Fahrscheinsysteme im Verkehrsverbund Rhein-Neckar starten holprig. Das für Anfang Februar anvisierte "ticket2go"-Modell verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Lizenzfragen und Details der Verträge mit der DB-Vertrieb sind offenbar noch nicht geklärt. Betroffen davon ist nicht nur der Verkehrsverbund Rhein-Neckar; um das Angebot möglichst attraktiv auch für ÖPNV-Nutzer mit größerem Mobilitätsradius zu gestalten, soll das System Schulter an Schulter mit weiteren Verkehrsverbünden im Land eingeführt werden.

Bundesweit Pionierarbeit leistet der VRN, indem er gleichzeitig mit der App verbundweit einen Luftlinientarif einführt. Mit sehr großem Erfolg getestet worden ist dieses Abrechnungsmodell ein Jahr lang in einem Pilotprojekt in Heidelberg. 10 000 Tickets im Monat sind damit zuletzt verkauft worden. Interessant sind beide technischen Entwicklungen vor allem für gelegentliche Nutzer von Bus und Bahn. Ihnen bleibt das Suchen nach Kleingeld und das Eintauchen in Waben-Abrechnungswelten erspart. Sowohl das bequeme Buchen übers Smartphone als auch der Luftlinientarif sind Modelle der Zukunft. Wer privat oder geschäftlich viel und in unterschiedlichen Regionen unterwegs ist, wird die Neuerungen besonders schätzen. Dranbleiben lohnt sich also - auch wenn peinlicherweise kurzfristig "frühe Vögel" kostenlos im Verbundsystem unterwegs sein können.