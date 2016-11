Pendler kommen schneller zu den Werkstoren

Ludwigshafen. Rund 1400 Beschäftigte der BASF nutzen derzeit täglich dieselbetriebene Züge, um vom Hauptbahnhof Ludwigshafen zum Arbeitsplatz zu kommen. Ab Ende 2018 könnte sich die Zahl derer, die aufs Auto verzichten, deutlich erhöhen. Denn in gut zwei Jahren soll das nächste Großprojekt der S-Bahn Rhein-Neckar starten: eine elektrifizierte Bahnstrecke, die das Werk vom Zentrum der linksrheinischen Großstadt aus über drei Stationen (BASF Süd, Mitte und Nord) erschließt. Die Züge sollen dann - statt nur vor- und nachmittags zu Stoßzeiten - im Stundentakt verkehren.

Die rechtlichen Grundlagen zur Finanzierung und Realisierung des Großprojekts, das mit rund 36,4 Millionen Euro zu Buche schlägt, legten die Projektbeteiligten gestern mit einer Vertragsunterzeichnung in den Räumen der IHK Pfalz in Ludwigshafen. Den Füller nahmen dabei der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing, ZRN-Zweckverbandsvorsitzender und Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht, Landrat Winfried Hirschberger (Vorsteher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Pfalz Süd) und Bahnbevollmächtigter Jürgen Konz in die Hand.

Als "deutlichen Gewinn für die Menschen, die Tag für Tag pendeln", bezeichnet IHK-Hauptgeschäftsführer und Gastgeber Rüdiger Beyer den nächsten Schritt des S-Bahn-Ausbaus. Nicht zuletzt mit Blick auf den geplanten Abriss der Hochstraße hält er das Projekt mit seinen sechs Kilometern Streckenlänge für "alternativlos". Das sieht Volkhard Malik ähnlich. Der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar betont, dass die BASF zwar schon bisher von Zügen aus der gesamten Pfalz angefahren wird. "Aber es geht noch besser." Der Ludwigshafener Beigeordnete Klaus Dillinger sieht in dem Anschluss des Werks "das Sahnehäubchen für das S-Bahn-System".

Lange genug hat das Ganze gedauert, daraus macht VRN-Projektmanager Werner Schreiner kein Geheimnis. Als man die S-Bahn Rhein-Neckar im Jahr 1971 ins Auge gefasst hatte, war Schreiner von einem Start der ersten Züge sechs Jahre später ausgegangen. Bekanntlich dauerte es bis zur Realisierung der ersten Ausbaustufe - die Strecken Kaiserslautern-Osterburken und Speyer-Bruchsal-Karlsruhe, jeweils über Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg - weitere 26 Jahre.

37 Bahnhöfe modernisiert

Mit dem neuesten Projekt soll es deutlich schneller vorangehen. Nach der Planungsphase im kommenden Jahr ist der Bau für 2018 vorgesehen - ebenso wie die Inbetriebnahme, voraussichtlich im Dezember. Für Minister Volker Wissing ist die S-Bahn Rhein-Neckar insgesamt das "wichtigste Nahverkehrsprojekt von Rheinland-Pfalz". Der bisherige Ausbau, bei dem 37 Bahnhöfe modernisiert und vier neu gebaut worden seien, habe zu "hoher Zufriedenheit" der Kunden und zu 30 Prozent mehr Fahrgästen geführt. Die Anbindung der BASF bezeichnet Bürgermeister Christian Specht als "aktive Wirtschaftsförderung" - eine Wirtschaftsförderung, die laut Landrat Winfried Hirschberger nur als "Dreiklang Bahn-Land-Kommunen" möglich gewesen sei.