Pfälzer Tropfen erneut hoch dekoriert

Neustadt. Weinkenner schmecken es seit Jahren - der Präsident brachte es auf den Punkt: Von 2003 bis 2015 gab es in der Pfalz ausschließlich "gute bis sehr gute Jahrgänge - und mit dem 2016-er steht schon wieder ein herausragender Jahrgang am Start." CDU-Bundestagsabgeordneter Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, war gestern bei der Prämierungsfeier für die besten Pfälzer Weingüter und Genossenschaften in Neustadt voll des Lobes über die Qualität der Weine und Sekte von der Deutschen Weinstraße.

Die überdurchschnittliche Qualität schlug sich auch in den Auszeichnungen nieder, die das Land Rheinland-Pfalz der Pfalz zuerkannte: Zwei Große Staatsehrenpreise, 26 Staatsehrenpreise und 14 sonstige Ehrenpreise wurden an die Deutsche Weinstraße vergeben. Die beiden höchsten Auszeichnungen gingen an das Wein- und Sekthaus Schreieck (Maikammer) und an das Weingut Karl Pfaffmann Erben (Walsheim). Diese Preise werden als höchste Auszeichnung des Landes Betrieben verliehen, die innerhalb von zehn Jahren zum fünften Mal einen Staatsehrenpreis erhalten.

Landwirtschafts- und Weinbauminister Volker Wissing war beeindruckt, mit welchem Engagement die Pfälzer Weinwirtschaft an den Prämierungs-Wettbewerben teilnimmt: 431 der rund 3000 pfälzischen Winzerbetriebe beteiligten sich mit 7889 Weinen und Sekten - das waren fünf Betriebe und 241 Kreszensen mehr als vor einem Jahr. Landesweit wurden 19 863 Weine und Sekte zur Prämierung angestellt - rund 2000 mehr als 2015.

Neunmal im Jahr haben Weingüter, Erzeugergemeinschaften und Kellereien die Möglichkeit, ihre Erzeugnisse von einer neutralen Fachjury in einer verdeckten Probe prüfen und bewerten zu lassen. Schindler: "Das ist seit Jahren für die Winzer ein gezielter Anreiz zur weiteren Qualitätsverbesserung - für die Verbraucher sind die Preismünzen in Gold, Silber und Bronze einprägsames Markenzeichen und Orientierungshilfe beim Weineinkauf."

Die 26 Staatsehrenpreise gingen an die Weingüter Sonnenhof Karl Schäfer (Bockenheim), Bärenhof, Wolf, Darting, Wegner (alle Bad Dürkheim), Kimich (Deidesheim), Steigelmann (Gimmeldingen), Schäfer, Staatsweingut mit Johannitergut (beide Mußbach); Naegele (Hambach), Hauck, Müller, Schwaab, Wagner, August Ziegler (alle Maikammer), Schreieck (St. Martin), Hartmann (Kirrweiler), Vinifikation Ludwigshöhe (Edenkoben), Graf (Weyher), Hagenbuch (Hainfeld), Stern (Hochstadt) und Wilhelmshof (Siebeldingen) sowie an die Genossenschaften Herxheim, Vier Jahreszeiten (Bad Dürkheim), Wachtenburg Winzer (Wachenheim) und Forster Winzerverein (Forst). rs