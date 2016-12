Pfälzer Wein für Olympioniken in Tokio

Ralf Anselmann im Weinkeller des Edesheimer Guts. © Venus

Edesheim. Zum "olympischen Dauerbrenner" hat sich das südpfälzische Wein- und Sektgut Werner Anselmann (Edesheim) entwickelt: Es wird im Jahr 2020 zum sechsten Mal an Olympischen Sommerspielen teilnehmen - nach 2000 in Sydney, 2004 in Athen, 2008 in Peking, 2012 in London und in diesem Jahr in Rio de Janeiro nun in Tokio 2020. An den fernen Osten können sich die Edesheimer bereits 2018 gewöhnen. Dann sind sie bei den Winterspielen in Pjöngjang/Südkorea dabei.

Das erfolgreiche Edesheimer Weingut, das sich erstmals für 2010 und nun auch in diesem Jahr mit dem Bundesehrenpreis in Gold schmücken kann, wird als Partner des Deutschen Sportmarketings (DSM) und damit des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bei den Spielen wieder das "Deutsche Haus" mit Wein ausstatten. Das "Deutsche Haus" ist in den Olympiastädten die Anlaufstelle für Sportler, Journalisten, Politiker, Schlachtenbummler und Ehrengäste.

Erfolg bei Verkostungen

"Mit Medaillen kennen wir uns gut aus - nicht allein bei Olympia", lässt Weingutchef Ralf Anselmann, der gemeinsam mit seiner Schwester Ruth den Betrieb leitet, "Siegermentalität" erkennen. Er hat gut lachen, denn seit sein Weingut im Jahr 1959 damit begann, den als "Jahrhundertjahrgang" gepriesenen Wein in Flaschen zu füllen, haben die Anselmanns bei weltweiten Verkostungen wie kaum ein anderes deutsches Weingut "abkassiert". Der Südpfälzer Wein aus Lagen in Edesheim und Edenkoben, Rhodt, Flemlingen und Arzheim machte das Weingut zu einer "guten Adresse" der Branche.

Den Grundstein legten Werner und Inge Anselmann, als sie 1959 vom Fass- auf den Flaschenweinbetrieb umstellten. Die Söhne Gerd, der 2013 überraschend starb, und Ralf sowie Tochter Ruth bauten das Weingut zu einem der größten deutschen Privatbetriebe aus.

Dass das Weingut Anselmann seit 2000 mit der Wein- und Sektkellerei Gebr. Anselmann olympische Meriten sammelt, hat auch mit der kaufmännischen Zuverlässigkeit des Betriebs zu tun. Ralf Anselmann kümmerte sich schon in der Vergangenheit darum, dass alles korrekt ablief. Er orderte zum Beispiel bei Olympia 2012 in London Nachschub aus der Pfalz, als die Vorräte schwanden.

Das Weingut ist auch auf anderen Ebenen für den Sport tätig - so gehört Ralf Anselmann dem Kuratorium der Sporthilfe Rheinland-Pfalz an. Er lieferte in diesem Jahr Weine für den "Ball des Sports" in Wiesbaden oder die Gala zum "Sportler des Jahres" in Baden-Baden .