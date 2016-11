Pfälzer Winzer ernten ersten Eiswein

Wenn's frostig wird im Weinberg, beginnt die Eiswein-Lese. © Pfalzwein

Rhein-NEckar. Die Autofahrer ärgern sich, wenn sie in diesen Tagen frühmorgens die Schreiben freikratzen müssen. Die Winzer reiben sich dagegen die Hände - vor Freude: In der Pfalz haben gleich mehrere Weingüter in der Nacht zum Mittwoch bei Temperaturen von bis zu minus 8,5 Grad Celsius Eisweine gelesen.

Die Winzergenossenschaft Herrenberg-Honigsäckel in Ungstein bei Bad Dürkheim hat in einem Wingert die Rebsorte Petit Manseng gelesen. Das Weingut Fitz-Ritter in Bad Dürkheim konnte die Rebsorten Riesling und Rieslaner ernten. Die Vier Jahreszeiten Winzer eG in Bad Dürkheim war in frostigen Weinbergen unterwegs, um die Rebsorten Solaris, Gewürztraminer und Rieslaner zu lesen. Dies meldete gestern die Pfalzwein Gebietsweinwerbung.

Dieses Jahr hätten sich zahlreiche Pfälzer Winzer dazu entschieden, reichlich Trauben für die Eiswein-Ernte hängenzulassen. "Das ausgewogene Verhältnis von Süße und Säure sorge dafür, dass die Eisweine des aktuellen Jahrgangs besonders lagerfähig und facettenreich im Geschmack sein werden", prophezeien die Pfalzwein-Experten.

Lese bei minus sieben Grad

Eiswein wird in den kältesten Nachtstunden gelesen. Dazu darf das Thermometer höchstens minus sieben Grad zeigen. Die Trauben kommen im gefrorenen Zustand auf die Kelter. Dadurch gelangen nur die hochwertigen Inhaltsstoffe der Trauben in den Wein, nicht aber das gefrorene Wasser.

Knapp an der Temperaturgrenze vorbeigeschrammt sind die Winzer an der hessischen Bergstraße. Minus vier bis fünf Grad sei es an der Bergstraße gewesen - und damit zu warm, sagt der Kellermeister der Bergsträßer Winzer eG, Gerhard Weiß. Insgesamt hat die Genossenschaft auf 3000 Quadratmetern Rebfläche die Trauben der Sorten Riesling und Roter Riesling stehen lassen. Die Flächen wechselten von Jahr zu Jahr. "Das hängt vom Gesundheitszustand und der Reife der Trauben ab", erläutert Weiß.

Noch vor 15 bis 20 Jahren sei die Eiswein-Lese eine sichere Sache gewesen, berichtet Weiß. Da seien die Temperaturen regelmäßig in den Keller gegangen. Zuletzt habe es dagegen Winter gegeben, in denen das Thermometer gerade mal minus 0,5 Grad angezeigt habe.

Gar kein Thema ist der Eiswein dagegen bei der Schriesheimer Winzergenossenschaft. "Wir haben gar nichts hängenlassen", sagt deren Vorsitzender Harald Weiss. Edelsüße Trauben seien ohnehin keine Spezialität an der badischen Bergstraße. Die letzte Eiswein-Lese sei schon gut zehn Jahre her. "Da sind uns auch noch die Wildschweine in die Quere gekommen", erinnert sich Weiss. Die Tiere hätten die Folien heruntergerissen und selbst die süßen Früchtchen geerntet.