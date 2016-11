Pferde auf A 65 - Schwerverletzter bei Unfall

Bei einem Unfall mit einer Pferdegruppe auf der A 65 in Richtung Landau ist am Donnerstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden.

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Unfall mit einer Pferdegruppe auf der A 65 in Richtung Landau ist am Donnerstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei brachen neun Pferde gegen 6.10 Uhr von einer Koppel aus und liefen auf die BAB 65 Richtung Karlsruhe. Zwei Autos und ein Lkw stießen mit den Tieren zusammen. Dabei stürzte ein Pferd in die Windschutzscheibe eines Pkws. Die Fahrerin wurde verletzt und befindet sich in stationärer Behandlung. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Sechs Pferde starben noch am Unfallort, ein Tier musste wegen seinen schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Zwei weitere Pferde konnten eingefangen werden.

Sechs weitere Pferde, die sich zunächst noch neben der Autobahn befanden, liefen später ebenfalls auf die Straße. Alle flüchtigen Pferde konnten inzwischen von der Polizei eingefangen werden. Wie die Pferde aus ihrer Koppel bei Haßloch entkamen, ist noch nicht bekannt.

Die Autobahn war zwischen Deidesheim und Neustadt-Nord in beide Richtungen gesperrt, ist aber seit 9.15 Uhr für den Verkehr freigegeben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (lina/mik/pol)