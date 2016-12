Pkw rast mit 20 Sachen auf das Paar zu

Eppelheim/Heidelberg. Wie schnell beschleunigt ein 160 PS starker Kleinwagen? Welche Lenkbewegungen hat der Fahrer gemacht - und wie erfasste der Pkw seine Ex-Frau und deren neuen Partner? Schließlich: Wie passen die Verletzungen der beiden Opfer zum ermittelten Geschehen? Diese Fragen haben Gutachter gestern vor der Großen Strafkammer des Heidelberger Landgerichts erläutert.

Wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und zweifacher Körperverletzung muss sich dort seit 5. Dezember ein 29-Jähriger verantworten. Er schweigt zu den Vorwürfen, hatte sich aber am ersten Verhandlungstag bei seiner Ex-Frau und deren Bekannten entschuldigt. Strafrechtlich wird das nicht als Geständnis bewertet, erklärte sein Verteidiger auf Nachfrage.

Offenes Schädeltrauma

Am Abend des 9. Mai soll der Ex-Mann im Streit in Eppelheim einen Kleinwagen auf das Paar zugesteuert haben. Zwar sprangen beide in letzter Sekunde zur Seite. Dennoch wurden sie schwer verletzt. Die Mutter von zwei Kindern mit dem Angeklagten erlitt ein offenes Schädeltrauma und brach sich einen Lendenwirbelfortsatz, referierte Rechtsmedizinerin Clara Schwarz. Beide Verletzungen seien typisch für stumpfe Gewalteinwirkung und passten zu den Schilderungen, wonach die Frau gegen eine Hauswand und auf den Boden des Hofs in der Eppelheimer Hauptstraße gefallen sei.

Die blauen Flecken, die das zweite Opfer - der vermeintliche Nebenbuhler - davontrug, könnten zum Teil auch von der körperlichen Auseinandersetzung stammen, die sich die beiden Männer im Anschluss an den Vorfall lieferten. Als Zeugen sich einmischten und die Polizei eintraf, saß der eine auf dem Rücken des am Boden liegenden Kontrahenten und schlug ihm gegen den Kopf. Für den gebrochenen kleinen Finger des Opfers gibt es mehrere Erklärungen.

Sekundengenau hatte Gutachter Harry Herrwerth verschiedene technische Parameter analysiert und mit dem Mitschnitt eines Notrufs bei der Polizei verglichen. Neben den panischen "Halt an"-Rufen einer Frau waren Reifenquietschen und Aufprallgeräusche zu hören. Herrwerth berechnete, dass der Pkw 20 Stundenkilometer schnell war, als er seine Opfer erfasste.