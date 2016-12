Polizei verhaftet Einbrecherbande

Rhein-Neckar. Weil sie unter dringendem Verdacht stehen, mehrere Wohnungseinbrüche in der Region begangen zu haben, sind am Montag vier Männer festgenommen worden. Sie befinden sich nin Untersuchungshaft. Nach Angaben von Polizei und der Staatsanwaltschaft Heidelberg soll die Bande aus Rumänien für sechs Einbrüche in der Rhein-Neckar-Region, für zwei Einbrüche in er Region bei Heilbronn und für einen weiteren Einbruch bei Karlsruhe verantwortlich sein.

Zehn Kilogramm Schmuck sichergestellt

Am Abend des 25. Novembers wurde in zwei Wohnungen in Waibstadt eingebrochen. Eine Zeugin hatte zur Tatzeit in der Nähe einen Ford Galaxy mit britischem Kennzeichen beobachtet. Am Montag, den 12. Dezember, wurde der Wagen wieder in Nähe zweier Tatorte in Neustadt am Kocher und Möckmühl beobachtet.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Polizeibeamte in Mannheim den Ford und die drei Insassen im Alter von 25, 43 und 44 Jahren. Da sich im Fahrzeug Aufbruchswerkzeuge und mutmaßliches Diebesgut befanden, wurde im Anschluss die Wohnung der Tatverdächtigen in Ludwigshafen durchsucht. Dort wurde ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 17 Jahren angetroffen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten zehn Kilogramm Schmuck, die sichergestellt wurden. Der Wert des Schmuckes steht noch nicht genau fest.

Die vier Verdächtigen wurden daraufhin festgenommen und am Dienstag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls erließ. Anschließend wurden sie in getrennte Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel durch die Krimimalpolizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an. (mik/pol)