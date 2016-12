Polizeipräsident: Präsenz "massiv erhöht"

Rhein-Neckar. Die Polizei hat ihre Präsenz in der Rhein-Neckar-Region nach dem Anschlag in Berlin "massiv erhöht". Das sagte Polizeipräsident Thomas Köber am Dienstag vor Journalisten in Mannheim. Besucher von Weihnachtsmärkten würden dies sehr schnell feststellen. So stünden an den Zugängen zu Märkten mit Maschinenpistolen ausgerüstete Polizisten. Diese sollen sich nicht unter die Besucher mischen, sondern in den Außenbereichen Szenen wie in Berlin im Ansatz erkennen und darauf reagieren zu können. Es bestehe keine faktisch andere Sicherheitslage, die sei "von je her hoch", sagte Köber.

Zusätzlich sollen Polizeifahrzeuge an günstigen Stellen positioniert werden, um Angriffe wie in Berlin zu erschweren. Feste Hindernisse haben nach Angaben Köbers den Nachteil, dass sie auch Fluchthindernisse im Falle beispielsweise einer Panik seien.

Auch zu Gottesdienstzeiten an Weihnachten werde die Polizei sichtbar im Straßenraum präsent sein. Köber sieht Menschenansammlungen im öffentlichen Raum aber kritischer. Er sagte, dass die Polizei ihre Pläne für Silvester noch einmal nachschärfen wolle. Silvester sei eine zentrale Lage wie eine große Demo. "Das heißt, wir wissen jederzeit, wo unsere Kräfte eingesetzt sind." Köber will mit den Maßnahmen "den Punkt treffen, wo wir die Leute beruhigen, sie aber trotzdem ausgelassen feiern können." Köbers Appell an die Besucher von Silvesterfeiern im ölffentlichen Raum: "Wachsam sein und Polizisten ansprechen, wenn einem etwas komisch vorkommt."

Oberbürgermeister Peter Kurz zeigte sich "schockiert von den Ereignissen". Er verurteilte sie als "verbrecherische Tat". Seine Gedanken seien bei den Opfern, Verletzten, Angehörigen und den Rettumgskräften". Ein solcher Anschlag habe im Raum gestanden. Menschenansammlungen, Plätze, wo Menschen ein "freudvolles Miteinander" erlebten, seien Ziel solcher Anschläge. Zudem sei die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin ein besonderes Symbol des Friedens. Kurz telefonierte am Dienstag mit seinem Amtskollegen Reinhard Naumann, Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, der Partnerstadt Mannheims. Im Mannheimer Rathaus liegt eine Kondolenzliste aus.

Die Polizei teilte am Dienstag ebenfalls mit, dass die Städte Mannheim und Heidelberg die Installation von Barrieren und Sperrungen an den Zugängen zu den Weihnachtsmärkten prüfen. In diesem Zusammenhang könne man sich laut Polizei auch Sperrungen durch Streifenwagen vorstellen. An der Zufahrt zur Heidelberger Hauptstraße in Richtung Bismarckplatz hat die Polizei bereits Sperrpoller angebracht.

Auch die Polizei in Ludwigshafen verstärkte seit Dienstagvormittag ihre Streifen auf dem Weihnachtsmarkt. .

Schweigeminute auf Mannheimer Weihnachtsmärkten

Aufgrund der Ereignisse in Berlin beteiligt sich Mannheim an einer bundesweiten Schweigeminute. Um 18 Uhr wird es nach Angaben der Stadt eine Schweigeminute auf den Weihnachtsmärkten am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken sowie im Märchenwald auf dem Paradeplatz geben.

Strobl: "Seien Sie achtsam, nicht ängstlich"

Die Polizei auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg trifft schärfere Sicherheitsvorkehrungen. "Die Polizeipräsenz wird an bestimmten Punkten sichtbar verstärkt werden", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Die Maßnahmen seien bereits intensiviert worden. "Wir sind vorbereitet auf den Jahreswechsel", sagte der Minister weiter. "Wir tun alles, um ein solches Ereignis in Baden-Württemberg zu verhindern." Auch er wolle weiter Glühwein trinken und Wurst essen. "Seien Sie achtsam, nicht ängstlich", sagte Strobl mit Blick auf die verunsicherte Bevölkerung. Beamte tragen nach Angaben der Stuttgarter Polizei bereits jetzt sichtbar Maschinenpistolen. An möglichen Zufahrten werden demnach in der Landeshauptstadt Barrieren aufgestellt, damit keine Fahrzeuge ungehindert auf den Weihnachtsmarkt fahren können. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es demnach aber nicht. Strobl sprach von einer "niederträchtigen und feigen" Tat in Berlin, die an islamistisch motivierte Verbrechen in Bayern und in Frankreich erinnere. "Das trifft uns ins Mark", sagte der Minister.

Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. "Wir sind wirklich schwer erschüttert", sagte er. Die Kabinettssitzung der Regierung habe mit einer Schweigeminute begonnen. Er sei in den Gedanken bei den Opfern. Kretschmann hatte am Morgen eine Trauerbeflaggung der Landesbehörden angeordnet.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) will für sichere Weihnachtsmärkte und Gottesdienste sorgen. "Wir haben hier in Rheinland-Pfalz noch einmal (...) die Polizeipräsenz deutlich erhöht und werden alles dafür tun, dass wir sichere Weihnachtsmärkte und sichere Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten in Rheinland-Pfalz gewährleisten können", sagte Lewentz am Dienstag in Mainz. Mit Blick auf Gottesdienste sagte er: "Auch dort gilt unser Auftrag, innere Sicherheit zu gewährleisten." Die Polizeikräfte sind nach seinen Angaben noch einmal durch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und weitere zusätzliche Beamte verstärkt worden.

Weihnachtsmärkte im Südwesten bleiben geöffnet

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin haben auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg die Geschäfte am Dienstag wie geplant geöffnet. In Mannheim sind nach "MM"-Informationen alle Buden geöffnet. Auch der Betrieb im Märchenwald auf dem Paradeplatz läuft ohne Einschränkungen und Kinder nutzen das Angebot vor Ort weiterhin. Auch die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit

Die Innenminister von Bund und Ländern sprachen sich am Vormittag gegen eine Absage von Veranstaltungen aus, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Ressortchefs mitteilte.

(stp/gbr/ott/dls/dpa)