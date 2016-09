Insheim. Polizisten haben am Samstagabend in Insheim auf einen alkoholisierten 43-Jährigen geschossen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann im Vorfeld mit einem Messer auf die Beamten los. Kurz nach 19 Uhr verständigten die Eltern des 43-jährigen Mannes über die Rettungsleitstelle die Polizei, da ihr betrunkener Sohn im Garten des gemeinsamen Anwesens randalierte. Als der Mann die Polizisten sah, ging er mit dem Messer auf sie los. Auch auf mehrfache Aufforderung, das Messer wegzulegen, reagierte der Mann nicht und ging weiter auf die Beamten zu. Nach einem Schuss in den Oberschenkel überwältigten die Polizisten den 43-Jährigen.

Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. (pol/tns)