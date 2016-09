„Professor“ babbelt kunstvoll

Alle Bilder anzeigen "Just 4 Dubbe"-Frontfrau Marike Senft heizt beim Literarischen Frühschoppen ein. © Venus Der "Professor" Hans-Peter Schwöbel ist zum 16-mal beim "Literarische" dabei. © Venus Sebastian, Yvonne und Michel sind aus Jena angereist. © Venus Tim Johannson und Max Klein (v.l.) sind eingefleischte "Derkemer". © Venus

Bad Dürkheim. "Wir sind seit halb fünf Uhr heute Morgen hier, aber es hat sich gelohnt, schließlich sitzen wir in der ersten Reihe", erzählt Max Keil und deutet grinsend Richtung Bühne. Zwischen den Schubkarch-Ständen 20 und 24 steigt der legendäre Literarische Frühschoppen, der seinen Namen wirklich verdient: "Wer einen guten Sitzplatz ergattern will, muss zeitig da sein. Zugegeben ich habe mit 300 Metern keine besonders weite Anreise ", erzählt der 24-Jährige. "Da macht sogar das Aufstehen Spaß", ergänzt Max' Kumpel Tim Johannsen, der in der Wurstmarktzeit immer bei Max wohnt.

Aus Jena angereist

Bei strahlendem Sonnenschein schauen sich rund 6000 Besucher den Reigen der Mundart-Kabarettisten an, die das Publikum mit selbst komponierten Lieder und Anekdoten "uff Pfälzisch" schnell in beste Laune versetzen. "Das ist hier Pfälzer Kulturgut zum Miterleben, deshalb habe ich meine Freunde aus Jena eingeladen", sagt der Dürkheimer Marc Klein und deutet auf Sebastian, Yvonne und ihren sechs Jahre alten Sohn Michel, der sich auf der schmalen Sitzbank unter einem Winzerkittel zusammengerollt hat und schläft. "Wir waren ja schon um fünf Uhr hier, das war etwas früh für ihn", sagt Mama Yvonne, die vor Müdigkeit selbst noch ein bisschen fröstelt. "Ich habe den Literarischen Frühschoppen schon mit meinen Eltern besucht - das hat bei uns Tradition", verrät Marc, der die Familie aus Jena in Thailand kennengelernt hat.

Tradition hat der "Literarische" auch beim Mannheimer Kabarettisten und Mundart-Professor Hans-Peter Schwöbel, der zum 16. Mal auf der kleinen Bühne steht. "Man schwimmt als Künstler mit der Pfälzischen Seele und tritt in einer Situation auf, die eigentlich nicht bespielbar ist. Die Leute trinken schon am frühen Morgen und sind laut, aber es ist eine offene, quirlige, dynamische Sache", verrät Schwöbel vor seinem Auftritt. Er legt großen Wert darauf, Mundart als Kunstform zu begreifen: "Dialekt ist nicht dazu da, um dummes Gebabbel zu transportieren." Und so lädt "der Professor" - wie ihn seine Fans liebevoll nennen - die Zuschauer zur tiefsinnigen Familienforschung unter dem Motto "wem gehärscht denn du?" ein.

Außerdem macht Schwöbel eloquent klar, dass Pfälzer, wenn es um ihr Schoppen-Spektakel geht, einen Zeitraffer in die Realität einbauen können: "1949 wurde der 500. Wurstmarkt gefeiert, 2016 der 600. und wenn es so weiter geht, bin ich zuversichtlich, dass wir alle miteinander die 1000-Jahrfeier erleben."

Dann rockt "Just 4 Dubbe" mit Frontfrau Marike Senft die Frühschoppen-Fans, die zur Hymne "Uffm Wurschtmargd" auf den Bänken stehen. Die ersten heftigen Schunkelwellen schütteln die Schubärchler, als Bernd Wehrum und sein Sohn Alexander zu Akkordeonklängen eine sanfte Hymne anstimmen: "Des Sterbe wär' net schwer, wenn in dem große Himmel bloß ä kleene Wirtschaft wär." Dass seine Frau laut Hausarzt unter einem "Porzellan-Syndrom" leidet, hat ihn wenig überrascht: "Ich wusst' ja, dass sie net alle Tasse im Schrank hat."Als Roland Ohmer von "Riesling in der Blutbahn" singt, stehen die Ersten auf den Tischen und Bürgermeister Christoph Glogger wirbelt eine junge Dame im Dirndl vor der Bühne herum. "So muss das sein. Deshalb kommen wir hierher", verrät Sarah Müller, die mit ihren Freundinnen Aileen und Mara aus Kaiserslautern angereist ist.

Kultband rockt

Als die Kultband Anonyme Giddarischde "Schorle bis ins Grab" schmettert, sitzt auf den Bänken niemand mehr und in den Gängen drängen sich so viele Menschen, dass es weder vor noch zurück geht. Die Stimmung kocht beim Refrain ihres "ehrlichen Liebesliedes": "Kumm stoß mol uff mein Schatz, isch riesch die Lewwerworscht so gern! Isch kennt misch nur vunn Dir unn moine Lewwerworscht ernähr'n!" Dem frenetischen Applaus folgt das legendäre "Dankscheee".

"Da wollen wir mit unserer Band "Mr. Pälzer Schorle" auch mal hin", verraten Max und Tim, die als gute Freunde der Giddarischde textsicher jede Zeile mitsingen.