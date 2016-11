Professor schmiedet Worte

Der Wormser Hochschulprofessor Germann Jossé hat das Spiel "Wortschmiede" erfunden - eine pfiffige Memory-Variante. © bjz

Rhein-Neckar. Er hat den Weinstraßenmeter geschaffen - einen Zollstock als "Maßstab für die Pfalz", der auf zwei Metern viele Sehenswürdigkeiten dort abbildet. Er hat zwei Bücher über die "Rätselhafte Pfalz" geschrieben und allerlei Wissenswertes im "Pfälzer Sammelsurium" zusammengetragen. Jetzt hat Germann Jossé wieder eine neue Idee am Start: Das Spiel "Wortschmiede" ist eine pfiffige Memory-Variante, und guter Trainingspartner fürs Gehirnjogging.

"Mich interessiert so vieles", seufzt der gebürtige Speyerer, der im Hauptberuf als Professor an der Hochschule Worms Internationales Management und Handelsmanagement lehrt. Und dass Spiele bei ihm nicht an letzter Stelle stehen, beweist der Wohnzimmerschrank: Dort stapeln sich jede Menge Brettspiele zwei Meter hoch.

Nun kommt also das erste eigene dazu. Es ist ebenso einfach wie pfiffig: insgesamt 66 quadratische Kärtchen zeigen in Wort und Bild Hauptwörter, die sich in vielen Varianten zusammensetzen lassen. Und genau darauf kommt es an. Die Kärtchen werden - wie beim originalen Memory - verdeckt auf den Spieltisch gelegt. Dann deckt der erste Mitspieler zwei Kärtchen auf. Wenn sie zusammengesetzt einen Sinn ergeben, nimmt er sie weg und legt sie vor sich. Ansonsten dreht er sie wieder um und die Mitspieler wissen jetzt, wo sich welcher Begriff verbirgt.

Also beispielsweise ergeben "Berg" und "Bahn" das neue Wort "Bergbahn". Ergeben die Begriffe in umgekehrter Kombination ebenfalls einen Sinn, gibt's dafür einen Sonderpunkt: Aus den Begriffen "Markt" und "Korb" lassen sich sowohl das Wort "Marktkorb" als auch "Korbmarkt" bilden. Wer sich dann noch die Lage eines Kärtchens mit einem weiteren passenden Wort gemerkt hat und wiederfindet, kann noch einen weiteren Punkt absahnen: "Bergbahn" in Verbindung mit "Tür" würde so etwa funktionieren. Natürlich dürfen die Substantive auch gebeugt werden. Aus "Essen" in Verbindung mit "Ecke" wird die "Essecke". Mehr als 700 Kombinationsmöglichkeiten gibt es.

"Es ist ein schlichtes Spiel und in einer Minute erklärt", sagt Jossé. Und genau das ist für ihn der Reiz an der Sache. Es darf nicht zu kompliziert sein, aber soll trotzdem zum kreativen Denken anregen. "Wir nutzen unseren Kopf ja viel zu wenig", sagt er. Außerdem regt das Spiel die Kommunikation an. Schließlich müssen sich die Mitspieler einigen, ob sie eine Wortschöpfung gelten lassen oder nicht.

Absolutes Neuland betreten

Nun ist die Erfindung des Spiels die eine Sache, Produktion und Vertrieb eine andere. Und da hat Jossé absolutes Neuland betreten: "Der Spielwarenvertrieb hat seine eigenen Gesetze", sagt er. Beim Weinstraßenmeter und beim Buchhandel waren die Vertriebswege weitgehend bekannt. Weil er bei keinem großen Hersteller landen konnte, ließ sich der Hochschulprofessor die Kärtchen von professionellen Grafikern entwerfen und gestalten.

Die Produktion gab er beim namhaften Hersteller Ravensburger in Auftrag: auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Dabei musste allerdings Layout-Vorlagen des Ravensburger Spieleverlags verwenden. Extrawünsche wären teurer gekommen. Und unter anderem deshalb hat er seine "Wortschmiede" um sechs Kärtchen reduzieren müssen. Allerdings steht dafür "Ravensburger" auf der Verpackung.

Den Vertrieb muss er nun allerdings selbst übernehmen. Das bedeutet: Spielwarengeschäfte und Buchhandlungen besuchen - Klinken putzen eben. Was Jossé nicht umwirft: "Ich liebe es, Ideen so zu entwickeln, dass sie Hand und Fuß haben". Und es macht ihm immer noch Spaß, zu lernen - nun lernt er, wie sich ein Spiel vermarkten lässt.

Die "Wortschmiede" ist nicht Jossés einzige Spielidee. Schon 1994 entwarf er ein Spiel für die Firma Mars. Die Marketing-Leute hätten es toll gefunden, aber gerade ihren Marketing-Etat gekürzt bekommen. "Ich war zum falschen Zeitpunkt dort", sagt er. In seiner Schublade liegen aber noch weitere Ideen, ein Pfalzspiel beispielsweise und ein Spiel zur Formel 1. Sie benötigten aber noch ein bisschen Feinschliff. Doch das Formel-1-Spiel will er im nächsten oder übernächsten Jahr am Start haben.