Prozess um Kindsmord - Vater räumt Tat ein

Blick auf ein Wohnhaus in Frankenthal: Hier soll ein Mann sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen und getötet haben.

Frankenthal. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat in Frankenthal der Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock geworfen und damit getötet haben soll. Zum Auftakt des Prozess verlas der Anwalt des Angeklagten eine Erklärung, in welcher der 32-Jährige die Tat einräumte.

Der erste Prozesstag endete bereits nach rund zwanzig Minuten. Das Gericht hat für den Prozess insgesamt acht Verhandlungstermine angesetzt. Die Zuschauer, die sich bei Prozessbeginn am Donnerstag einfanden, wurden aus Sicherheitsgründen intensiv kontrolliert.

Der Fall hatte für Entsetzen in der ganzen Region gesorgt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, dass er in der Nacht vom 14. Mai nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin im Kokainrausch seine zwei Monate alte Tochter Senna vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock geworfen hat. Der Säugling starb am Tatort. Außerdem soll er seine Lebensgefährtin, einen Bekannten und seine vierjährige Tochter mit einem Messer verletzt haben. (bjz/mik/lrs)