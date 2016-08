Quarantäne des Passagierschiffs aufgehoben

Germersheim. Die Quarantäne des Passagierschiffs "Prinses Christina" in Germersheim ist heute morgen um 9.39 Uhr aufgehoben worden. Das schreibt die Pressestelle Germersheim in einer Mitteilung. Das Schiff wurde vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim und der Wasserschutzpolizei freigegeben. Nach Angaben der Pressestelle kamen die drei Patienten bereits morgens aus dem Krankenhaus auf das Personenschiff zurück . Die "Prinses Christina" legte dann gegen 10.30 Uhr ab und verließ Germersheim rheinabwärts.

Von den 92 überwiegend aus Großbritannien stammenden Passagieren und Besatzungsmitgliedern hatten sich 37 Menschen am Mittwoch mit einem Virus angesteckt. Ein Arzt bestätigte am Donnerstag den Behörden, dass es sich bei den Infektionen um den hochansteckenden Norovirus handelt. Die anderen seien räumlich von ihnen getrennt gewesen, sagte die Sprecherin.

Die niederländische "Prinses Christina" lag seit Mittwochmorgen in Germersheim. Das Schiff war am Sonntag in Köln gestartet und befand sich auf dem Weg nach Frankreich. Im Mai 2015 hatte es an Bord desselben Schiffes in Boppard einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals waren rund 50 Menschen an erkrankt. lrs/nina