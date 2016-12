Reformation nach vorne gedacht

Dieses 17 Meter lange Reformationsmobil reist kreuz und quer durch Europa. Am 10. und 12. Dezember macht es auch Station in Worms und Heidelberg.

Rhein-NEckar. Es ist ein 33 Tonnen schwerer und 17 Meter langer, blau-grüner Lkw mit multimedialem Innenleben. Und er sammelt Geschichten ein auf seinem Stationenweg kreuz und quer durch Europa. Das Geschichtenmobil, das für die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation unterwegs ist, hält auch in drei Städten der Metropolregion. Am 10. Dezember parkt das Mobil auf dem Wormser Schlossplatz zwischen katholischem Kaiserdom und evangelischer Dreifaltigkeitskirche. Drei Tage später begrüßt Heidelberg das Mobil. Noch Zeit der Vorbereitung bleibt in Speyer, wo der Truck am 11. April halten wird.

Wie Luther einst die revolutionäre Erfindung des Gutenbergschen Buchdrucks nutzte, um seine Ideen zu verbreiten, setzt das Geschichtenmobil auf die digitale Revolution, wenn es Videofilme und Audiodateien aus den Städten einsammelt. Gleichwohl stößt das Konzept nicht überall auf Begeisterung. Zu sehr sehe das Mobil mit seinem Seehund davor nach Fischbude oder Aktionslastwagen einer Öko-Organisation aus, heißt es immer wieder hinter vorgehaltener Hand.

Auch in Heidelberg und Worms begegnen die Dekane dem Truck mit einiger Zurückhaltung. "Es ist ein großes Geheimnis, was da zu sehen sein wird", heißt es aus der Stadt am Neckar, wo Luther im April 1518 seine Thesen in der Universität diskutierte und die Verbreitung seiner Lehre vorantrieb. "Was genau das Geschichtsmobil ist und was es enthält, hat sich uns bisher noch nicht so recht erschlossen", sagt auch der Leiter des Wormser Dekanats, Harald Storch. Man sei jedoch offen für alles, "was auf uns zukommt".

Europäischer Stationenweg Ein speziell gestalteter Lastwagen bereist während des Jubiläumsjahres halb Europa. Er macht Station in 19 Ländern und insgesamt 68 Städten mit Bedeutung für die Reformation. Unterwegs werden Geschichten aus allen den Städten als Video oder Audio-Datei oder als Schriftstück gesammelt. Veranstalter sind die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, der Schweizerische Evangelische Kirchenbund und die EKD. Start war in Genf, Ziel ist in Wittenberg.

Kleiner Kirchentag

Ungeachtet dessen nutzt die Lutherstadt den Besuch des Mobils und das damit verbundene öffentliche Interesse zum offiziellen Startschuss der Reformationsfeierlichkeiten. "Wir veranstalten einen kleinen Kirchentag" sagt Storch. Unter dem Stichwort "Reformation verbindet" soll das mächtige Fahrzeug zwischen den konfessionell unterschiedlichen Gotteshäusern stehen. Und die Stadt will sich mit ihren Gästen Gedanken machen, welche Antworten die Reformation auf aktuelle Herausforderungen geben kann, so Storch.

Im Zentrum steht am Abend um 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Dreifaltigkeitskirche am Marktplatz, die die Reformation gestern und heute als mediales Ereignis beleuchtet. Unter dem Titel "Flugschrift, Whatsapp, Instagram - mediale Freiheit oder freiwillige Knechtschaft?" diskutiert der frühere Chefredakteur des "Spiegel" und der "Süddeutschen Zeitung", der gebürtige Wormser Hans-Werner Kilz unter anderem mit ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Tagsüber gibt es zahlreiche Veranstaltungen zur Begegnung mit Luther.

Nach vorne denken wollen auch die evangelischen Christen in Heidelberg, wenn am 12. Dezember der Reformationstruck in ihrer Stadt hält. Er muss allerdings am Hauptbahnhof Station machen, da die Plätze der Innenstadt von Weihnachtsmärkten belegt sind. Um 19 Uhr beginnt die Auftaktveranstaltung in der Heiliggeistkirche am Marktplatz, bei der ein Film gezeigt wird, der eigens für das Mobil über Heidelberg angefertigt wurde und der aktuelle Bezüge der Reformation unter den thematischen Schwerpunkten "Elend", "Erlösung" und "Dankbarkeit" herstellt. Unter anderem kommen junge Rapper, der "Flaschenpeter" als Heidelberger Original und Prominente zu Wort.

Der Reformationstruck bildet auch in Heidelberg den Auftakt zu den Jubiläumsfeiern. Größer gefeiert wird aber das Finale am 31. Oktober 2017 in der Heiliggeistkirche mit Lichtkunst und Tanzperformance.

In Speyer bleiben der evangelischen Kirche der Pfalz noch vier Monate Vorbereitungszeit bis zum 11. April. Aber dann wird fünf Tage lang gefeiert mit Reformationstüren in der ganzen Stadt, Protestationsspektakel und Musical. Eine hochkarätig besetzte Runde mit Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle und Journalist Heribert Prantl diskutiert die Glaubens- und Gewissensfreiheit.