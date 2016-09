Reihenweise Plattfüße

Landau. Eine herumliegende Metallschiene hat gestern auf der Autobahn 65 bei Landau 19 Fahrzeuge beschädigt. Das in der Fahrbahn verarbeitete Metallteil hatte sich im morgendlichen Berufsverkehr aus einem Dehnungsstreifen der Spur in Fahrtrichtung Karlsruhe gelöst und war von den Fahrzeugen überrollt worden. Die Folge waren reihenweise aufgeschlitzte Reifen und ein Dauereinsatz des Pannendienstes.

"Bei zehn Autos waren gleich zwei Reifen platt, so dass sie abgeschleppt werden mussten", berichtet Sebastian Heim von der Polizeiinspektion Edenkoben. Bei dem scharfkantigen Metallteil handle es sich um eine Übergangskonstruktionsschiene, die Schwingungen in der Fahrbahn reduziere und damit die sogenannten "Blow-ups" - also Aufplatzungen der Oberfläche bei älteren Betonfahrbahnen - verhindern soll.

Landesbetrieb klärt Haftungsfrage

Da der Landesbetrieb Mobilität in Koblenz für den Betrieb der Autobahnen zuständig sei, werde nun geprüft, wer für die entstandenen Schäden an den Autos aufkommt. "Das bedarf einer rechtlichen Prüfung", bestätigt Sprecherin Birgit Küppers auf Anfrage. Fahrbahnübergänge würden häufig mit Stahlteilen und Gummiprofilen fixiert, die mit Klemmleisten gehalten werden. Durch die vielen Autos, die über die Stelle rollen, würden diese Leisten stark beansprucht. "Im Einzelfall kann es dadurch zum plötzlichen Versagen der Befestigungsschrauben kommen, eine Art Kettenreaktion, die hier möglicherweise stattgefunden hat", so Küppers. sin