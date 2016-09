Weinheim. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Viernheimer Straße, Westtangente und B38 in Weinheim sind am Dienstagmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 11:40 Uhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung in südlicher Richtung überquert und war mit einem Renault kollidiert. Dieser kam von der B38 und prallte im Anschluss an zwei Verteilerkästen und eine Werbetafel. Ein weiterer Fahrer fuhr mit seinem Opel auf den Rettungswagen auf. Fahrer und Patient des Rettungswagens wurden schwer, ein Beifahrer nur leicht verletzt. Der ebenfalls schwerverletzte Fahrer des Renault musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Kreuzung war bis zur Freigabe gegen 15:30 Uhr voll gesperrt, da die Ampel ausfiel, wird der Verkehr von der Polizei geleitet. Es entstand Schaden in sechsstelliger Höhe.

Zum Thema Weinheim: Rettungswagen kollidiert mit Pkw