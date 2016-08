Rhein-Neckar-Kreis: Hohe Waldbrandgefahr

Rhein-Neckar-Kreis. Die andauernde trockene Hitze bringt eine erhöhte Waldbrandgefahr für den Rhein-Neckar-Kreis in den nächsten Tagen mit sich. Bei der hohen Gefährdungsstufe vier liegt der Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts am Freitag und Samstag, teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Der Index gibt die Gefahren eines Waldbrandes in fünf Stufen an. Errechnet wird er aus den Faktoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.

Achtsamkeit beim Umgang mit Feuer im Wald

"Bei uns im Kreis besteht vor allem in den Kiefernwäldern der Rheinebene ein hohes Waldbrandrisiko. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann verheerende Folgen haben und zu einem großen Feuer führen", sagt der Leiter des Forstbezirks Kraichgau Philipp Schweigler.

Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit seien die Ursache für mehr als die Hälfte der Waldbrände. Die Regeln beim Umgang mit Feuer im Wald sollten gerade bei den jetzigen hohen Temperaturen eingehalten werden: Vom 1. März bis 31. Oktober ist es ohnehin nicht gestattet im Wald zu rauchen, und offene Feuer sind generell verboten. Diese sind erst mit einem Abstand von 100 Metern zum Wald erlaubt. Ein Feuermachen im Wald ist nur an offiziellen Feuerstellen möglich. "Aber auch an erlaubten Stellen muss ein Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen der Feuerstelle komplett gelöscht werden", so Philipp Schweigler. Tritt der Ernstfall ein, sollte die Feuerwehr sofort informiert werden. Damit die Einsatzkräfte schnell an Ort und Stelle sein können, sollten Schranken und Wege im Wald nicht zugeparkt werden.

Vergangenes Jahr kam es im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtkreis Mannheim zu zwölf Bränden auf einer Fläche von insgesamt einem Hektar.