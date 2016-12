Rhein-Neckar: Polizei erhöht Präsenz auf Weihnachtsmärkten

Rhein-Neckar. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche erhöht die Polizei ihre Präsenz auch auf den Weihnachtsmärkten der Region. "Wir zeigen seit Dienstag verstärkt Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in Mannheim und Heidelberg", bestätigte ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage. Demnach wurde die Streifentätigkeit der Polizei seit 11 Uhr am Dienstagvormittag erhöht. Ob noch weitere Maßnahmen getroffen werden, werde sich gegen 12 Uhr nach Absprache mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl entscheiden.

Auch in Ludwigshafen erhöht die Polizei als Reaktion auf den Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg die Präsenz. Die Polizei in Ludwigshafen verstärkt ab sofort ihre Streifentätigkeit auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen, kündigte ein Pressesprecher am Dienstag an. Auch in Ludwigshafen wird sich die Entscheidung, ob weitere Maßnahmen getroffen werden, erst im Laufe des Tages nach Gesprächen mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz entscheiden.

Weihnachtsmärkte bleiben geöffnet

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin haben auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg die Geschäfte am Dienstag wie geplant geöffnet. Die Innenminister von Bund und Ländern sprachen sich am Vormittag gegen eine Absage von Veranstaltungen aus, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Ressortchefs mitteilte.

In Berlin deutet nach der Todesfahrt eines Lastwagens auf einem Weihnachtsmarkt vieles auf einen Terroranschlag hin. Die Polizei sprach am Dienstagmorgen nach der Tat von einem "vermutlich terroristischen Anschlag" - einen Unfall schlossen die Ermittler aus. (gbr/ott/dpa)