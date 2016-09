Richard Löwenherz im Blick

Speyer. Er war einer der berühmtesten Gefangenen der Weltgeschichte - der charismatische englische König, wagemutige Ritter und kühne Kreuzfahrer Richard Löwenherz. Der 1157 in Oxford geborene Löwenherz herrschte 27 Jahre lang auch über einen großen Teil Frankreichs und verbrachte mehr als ein Jahr als Gefangener in der Pfalz. Ab der kommenden Woche widmet sich das Historische Museum der Pfalz der historischen Persönlichkeit.

Doch bisher gab es nirgendwo auf der Welt eine umfassende kunst- und kulturhistorische Darstellung des Lebens dieses mittelalterlichen Herrschers, um den sich schon zu Lebzeiten ein beispielloser Mythos entwickelte. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer will diese Lücke schließen und bereitet eine große Sonderausstellung von europäischer Bedeutung vom 17. September 2017 bis 15. April 2018 vor.

"Die europäische Reichweite der Ausstellung wird sich an der Fülle internationaler Exponate zeigen - darunter archäologische Funde, berühmte Handschriften, wertvolle Goldschmiedearbeiten und Textilien," heißt es bei dem Museum. "Wir wollen damit an die erfolgreiche Sonderausstellung um die Salier aus dem Jahr 2011 anknüpfen."

Über ein Jahr Gefangener

Richard Löwenherz wegen angeblicher Verbrechen vom deutschen Kaiser Heinrich VI. auf der Reichsfeste Trifels bei Annweiler eingesperrt. Über ein Jahr lang blieb er als Staatsgefangener auf dem Trifels sowie in der Kaiserpfalz Hagenau. Zudem weilte 1193 auch auf dem Reichstag in Worms und wurde nach zähen Verhandlungen gegen eine Lösegeld von rund 23 Tonnen Silber am 4. Februar 1194 auf dem Reichstag in Mainz wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tod bei Belagerung

In der Zwischenzeit gab es in England, wo sein Bruder die Macht ergriffen hatte, Unruhen und Löwenherz musste seine Ländereien zurückerobern. Er starb bei der Belagerung der Burg Chalus.

Das Historische Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder drei.