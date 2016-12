Richterin: „Er hat den Tod billigend in Kauf genommen“

Frankenthal. Als der junge Mann auf der Anklagebank seinem Anwalt Steffen Lindberg zum Dank die Hand reicht, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Es dürfte wohl das erste Lächeln des Karim S. (alle Namen geändert) seit rund einem halben Jahr sein. Seit jenem Tag im Sommer, an dem er einen anderen Menschen mit zwei Messerstichen in den Hals ums Leben brachte.

Soeben hat ihn die Erste Strafkammer des Landgerichts Frankenthal zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt - wegen Totschlags. Die Erleichterung des Angeklagten ist nachvollziehbar. Die Bestrafung hätte gut und gerne deutlich härter ausfallen können, lautete der Vorwurf in der Anklage doch noch Mord aus übersteigertem Ehrgefühl.

"Eine Tötung aus niederen Beweggründen war dem Angeklagten im Prozessverlauf nicht nachzuweisen", begründet die Vorsitzende Richterin Alexandra Ulrich das Urteil gegen den 23-jährigen Afghanen aus Speyer. "Allerdings hat er bei seiner Tat den Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen." Was die Beweggründe der Tat angeht, legt das Gericht die Angaben von Karim S. zugrunde, die er schon am ersten Prozesstag durch seinen Anwalt verlesen ließ, und in denen er die tödlichen Messerstiche gegen einen 21-jährigen Landsmann einräumte.

Ehrenmord-Prozess Der Vorwurf gegen den Angeklagten, einen sogenannten Ehrenmord begangen zu haben, konnte im vier Verhandlungstage dauernden Prozesses nicht nachgewiesen werden. Es wurden 31 Zeugen und eine Sachverständige gehört. Das Strafmaß sieht bei einem Totschlag eine Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren vor.

Er widersprach aber von Beginn an den Vorwürfen, die Tat resultiere aus verletztem Ehrgefühl oder habe einen religiösen Hintergrund. Vielmehr habe er das Opfer Mehmet N. zur Rede stellen wollen, da dieser eine Beziehung zu seiner Schwester hatte - und es ihm verschwieg. Der Streit in einem Waldstück zwischen Speyer und Otterstadt am 22. Juni eskalierte. Einer verbalen folgte eine tätliche Auseinandersetzung, deren Folge schließlich die tödlichen Stiche in den Hals waren.

Staatsanwältin fordert 13 Jahre

"Die Einlassung des Angeklagten lässt sich nicht widerlegen und wird durch verschiedene Zeugenaussagen gestützt", sagt Richterin Ulrich. Auch das gerichtsmedizinische Gutachten deute darauf hin, dass es wie von S. geschildert zu einem Gerangel um das Messer gekommen ist. "Die Stiche trafen das Opfer also nicht völlig unvermittelt", so Ulrich. Dennoch habe in der Situation keine Notwendigkeit bestanden, überhaupt ein Messer zu zücken.

Das zunächst unterstellte Motiv der Ehrverletzung, die Karim S. in der Beziehung des noch verheirateten Mehmet N. mit seiner Schwester sah, habe bei der Tat zwar eine Rolle gespielt. Hinzu käme jedoch die Wut darüber, dass N. das Verhältnis vor dem Bruder verschwiegen hatte.

Ähnlich formuliert es zuvor Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz in ihrem Plädoyer. Wegen der Nähe zum Mordvorsatz sowie aufgrund der Tatsache, dass S. mit Wucht auf den Hals eines unbewaffneten Mannes eingestochen hatte, fordert sie für einen Totschlag in besonders schwerem Fall aber eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Dem gegenüber steht die Forderung des Verteidigers Steffen Lindberg, der für seinen Mandanten auf eine Strafe von fünf Jahren plädiert. Mehmet N. habe den Angeklagten beleidigt und sei auf ihn zugestürmt, worauf S. im Affekt zugestochen habe. Vor diesem Hintergrund bewertet Lindberg die Tat als einen Totschlag minder schweren Falls. Doch auch mit der Einschätzung des Gerichts kann der Anwalt leben. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Urteil", sagt er nach der Verhandlung. "Es war ein schwieriger Fall, da mein Mandant nach der Tat schon ein Geständnis abgelegt hatte, worauf die Anklage wegen Mordes folgte", sagt er. "Es war nicht einfach, das im Prozess zu korrigieren. Umso glücklicher sind wir, dass wir eine Strafe im einstelligen Bereich erzielen konnten."

Zugunsten des Angeklagten habe die Strafkammer gewertet, dass er geständig sei und Reue an den Tag lege. Zudem sei er nicht vorbestraft und wurde von Zeugen als offener Mensch beschrieben, der sich gut integriere. Auf der anderen Seite stehe nach Angaben von Richterin Ulrich der nichtige Anlass für die Tötung sowie die Nähe zu einem Mord.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sowohl Angeklagter als auch Staatsanwaltschaft können es mittels Revision anfechten.