Rückenschmerzen und Depressionen dominieren

Rhein-NEckar. In der Stadt Mannheim hat der Krankenstand im Jahr 2015 einen Höchstwert von 3,8 Prozent erreicht. Durchschnittlich haben von 1000 Beschäftigten jeden Tag 38 krankheitsbedingt gefehlt. Dies geht aus dem Gesundheitsreport hervor, den die Krankenkasse DAK gestern für Mannheim vorlegte.

"Das ist ein Höchststand für Mannheim wie schon im Jahr 2013", sagte Ulrich Fath, Leiter der DAK-Gesundheit. In Ludwigshafen und der Vorderpfalz ist er allerdings noch stärker gestiegen, nämlich um 0,4 Punkte auf 4,6 Prozent. In Heidelberg dagegen lag der Wert wie im Vorjahr bei 2,9 Prozent. Die Stadt am Neckar hat traditionell einen sehr niedrigen Krankenstand.

Basis der bundesweiten Untersuchung sind die Fallzahlen der 321 000 Versicherten der Kasse sowie eine Online-Befragung von 5221 Beschäftigten zwischen 18 und 65 Jahren.

Im baden-württembergischen Landesdurchschnitt nimmt Mannheim damit den siebten Platz ein. An der Spitze stehen mit vier Prozent der Neckar-Odenwald-Kreis und die Hohenlohe. In Rheinland-Pfalz liegt Ludwigshafen samt Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bad Dürkheim an fünfter Stelle. Hier ist die Südwestpfalz mit 5,2 Prozent zweifelhafter Spitzenreiter.

Frauen häufiger krank als Männer

Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfälle und Knieprobleme waren in Mannheim die häufigsten Gründe für das Fernbleiben vom Arbeitsplatz. Psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen und Angststörungen rangieren auf Platz zwei vor Erkrankungen der Atemwegen, also akuten Erkältungen, Bronchitis und Mandelentzündungen. In Heidelberg lagen die Atemwegserkrankungen vorne, gefolgt von psychischen Problemen und Rückenschmerzen. Diese waren auch in Ludwigshafen Hauptgrund für Fehlzeiten, danach folgten die Erkältungen, nur knapp vor den psychischen Erkrankungen.

Es ist keine Überraschung: Frauen und Männer sind unterschiedlich häufig und auch anders krank. In Mannheim liegt die Quote der Männer etwa bei 3,4 Prozent, während die Frauen auf einen Durchschnittswert von 4,4 Prozent kommen. In Heidelberg ist der Unterschied noch größer: Die Männerquote liegt bei 2,4 Prozent, bei den Frauen bei 3,5 Prozent, während in Ludwigshafen Männer (4,4) und Frauen (4,9) dichter beieinander liegen.

Für Eva Neumaier-Probst, Leitende Oberärztin der Neuroradiologie am Uniklinikum Mannheim, ist der "große Unterschied" keine Überraschung. "Männer nehmen Krankheit ganz anders wahr und gehen seltener zum Arzt." Frauen würden dagegen mehr Vorsorge- und auch therapeutische Angebote in Anspruch nehmen.

Die Geschlechter würden von Ärzten aber auch unterschiedlich bewertet. So hält Neumaier-Probst psychische Störungen bei Männern für "untererfasst". Während depressive Frauen sich eher zurückziehen, kompensieren die Männer Depression mit Aggression und Alkoholkonsum, so die Ärztin. Es gebe klare Faktoren, die Depressionen fördern, etwa Arbeitslosigkeit oder ein niedriger Sozialstatus. Das Leben in einer Partnerschaft sei ein erster Schutz vor Depression. Männer seien übrigens gesundheitsstatistisch betrachtet die Nutznießer einer Partnerschaft, nennt Neumaier-Probst entsprechende Studien. Verheiratete Männer lebten zwei Jahre länger als unverheiratete. Frauen scheint die Partnerschaft dagegen eher zu schaden. Sie leben 1,5 Jahre kürzer.