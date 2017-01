S-Bahn kann Takt nicht halten

Am Bahnhof in Schifferstadt: Pendler nutzen die S-Bahn zwischen Mannheim und Neustadt. Wegen einer Dauerbaustelle gibt's keine regelmäßigen Verbindungen.

Rhein-NEckar. Auch in diesem Jahr müssen sich Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Mannheim und Neustadt auf ständig wechselnde Fahrpläne, Verspätungen und Zugausfälle gefasst machen. Denn die Schnellbahnverbindung von Mannheim nach Paris wird wie schon in den vergangenen Jahren modernisiert, damit Züge mit Tempo 200 statt wie bisher mit 160 Stundenkilometern fahren können. Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Schifferstadt und Neustadt.

"Alles muss raus und wieder neu eingebaut werden", informiert Fritz Engbarth vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Süd. Und die Bauarbeiten werden noch bis Ende 2018 andauern, bedauert Engbarth. Aber selbst dann werde noch kein Tempo 200 möglich sein. Denn Voraussetzung dafür sei der Einbau einer neuen Leit- und Sicherungstechnik nach europäischem Standard. "Wann der kommt, ist noch nicht klar", sagt der Bahn-Fachmann.

Konsequenz der Bauarbeiten ist eine eingleisige Streckenführung, die - je nach Fortschritt der Arbeiten - an unterschiedlichen Stellen zum Tragen kommt. Das bedeutet, dass es nicht nur die üblichen Fahrplanwechsel im Juni und Dezember gibt, sondern weitere jeweils neue Fahrpläne für die Strecke im Mai und August. Dabei sorgt eine so genannte Überleitstelle dafür, dass im Verhältnis überhaupt so viele Züge die Baustelle passieren können, informiert Fritz Engbarth. Ohne diese Überleitstelle könnte nur die Hälfte der Bahnen passieren.

POS Die Bahnstrecke zwischen Mannheim und Neustadt gehört zur Schnellbahnverbindung nach Paris. Sie ist damit eine wichtige internationale Ost-West-Bahnverbindung und verbindet Paris mit Ostfrankreich und Südwestdeutschland. Deshalb wird sie auch Magistrale (=Hauptverkehrslinie) POS genannt. In La Rochelle haben Helmut Kohl und François Mitterand 1992 den Ausbau der Strecke als Hochgeschwindigkeitsverbindung vereinbart. Derzeit dauert die Fahrt auf dem Nordast der POS nach Paris über Saarbrücken drei Stunden und 20 Minuten. Sie soll auf zwei Stunden und 45 Minuten verkürzt werden.

Nachts gar keine Züge

Dennoch: Die S-Bahn kann auf dieser Strecke weiterhin nicht im Takt rollen. Bahnfahrer verpassen deshalb sehr oft planmäßige Anschlüsse. Zwischen Mitternacht und vier Uhr dürfen wegen der Baustelle wie in den Vorjahren gar keine Züge fahren. "Wir bekommen sehr viele Kundenbeschwerden", weiß der Fachmann um die Problematik und stimmt den Beschwerdeführern zu. Letztlich helfen kann der Zweckverband auch nicht.

Auch in der jüngsten Versammlung des Zweckverbands konnten die Landräte, Oberbürgermeister und Fachdezernenten aus den Rathäusern die Misere nur zur Kenntnis nehmen. Während andernorts die Züge mit einer Pünktlichkeit von bis zu 96 Prozent rollen (als pünktlich gilt ein Zug, wenn er weniger als fünf Minuten Verspätung hat), meldete der Zweckverband für die Schnellbahnstrecke eine Pünktlichkeit von 88 Prozent. Zwei Prozent der Züge waren zwischen Januar und November durchschnittlich sogar ganz ausgefallen. "Das ist grausam, was sich dort abspielt", kommentierte auch der Vorsitzende des Zweckverbands Winfried Hirschberger, Landrat des Landkreises Kusel, voller Verärgerung.

Vergeblich protestiert

Exemplarisch für die Beeinträchtigungen führt der ZSPNV Süd in einer Tischvorlage für die Verbandsversammlung den Ausfall einer S-Bahn ab dem 13. August 2017 morgens um 6 Uhr mitten im Berufsverkehr zwischen Neustadt und Schifferstadt an. Der Zweckverband habe mehrfach dagegen protestiert, dass dieser Zug wegen internationaler Güterzüge nicht mehr durch den eingleisigen Bauabschnitt passt, heißt es in der Vorlage. Man habe die DB Netz AG aufgefordert, eine Lösung für diese S-Bahn zu finden, die von deutlich mehr als 100 Reisenden genutzt wird.

Grund für den Ausbau der Strecke ist übrigens eine Vereinbarung von La Rochelle aus dem Jahr 1992, die noch Helmut Kohl als Bundeskanzler mit dem französischen Staatspräsidenten François Mitterand eingefädelt hatte. Der Vertrag regelt die Verbindung eines Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetzes zwischen Paris, Ostfrankreich und Südwestdeutschland.