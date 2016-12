S-Bahn-Züge rollen mit einem weiteren Jahr Verspätung an

Die nächste Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar wird noch später als geplant an den Start gehen (Symbolbild). © zg

Rhein-Neckar. Die nächste Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar wird nach zweimaliger Verschiebung noch später als geplant an den Start gehen. Statt wie zuletzt vorgesehen Ende 2019 werden die barrierefreien Bahnen im Taktverkehr für das so genannte Los 2 nun ab Dezember 2020 über die Schienen rollen. Darauf haben sich das Land Baden-Württemberg, der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) als Aufgabenträger verständigt und dies in einer Pressemitteilung verkündet.

Der Grund sind nach Angaben des Stuttgarter Verkehrsministeriums Hinweise der Hersteller, dass diese die Züge möglicherweise nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen können.

Fünf Strecken betroffen

S-Bahn-Ausbau Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren zum Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar im so genannten Los 2.

zum Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar im so genannten Los 2. Bis Ende März 2017 haben potenzielle künftige Betreiber Zeit, ihr Angebot abzugeben.

haben potenzielle künftige Betreiber Zeit, ihr Angebot abzugeben. Das Stuttgarter Verkehrsministerium rechnet damit, dass das Land Baden-Württemberg, der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar als sogenannte Aufgabenträger im Sommer 2017 den Zuschlag erteilen können.

den Zuschlag erteilen können. Erst danach kann der erfolgreiche Bieter und künftige Betreiber mit den Herstellern der S-Bahn-Züge Kontakt aufnehmen und verhandeln.

und verhandeln. In einer ersten Stufe geht es um die Anschaffung von 40 neuen Fahrzeugen.

In Betrieb gehen sollen die Strecken des Loses 2 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020. Auf diesen Strecken kommt die S-Bahn erst im Dezember 2020

Von der Verschiebung betroffen sind insgesamt fünf verschiedene Strecken: die Riedbahn von Mannheim über Lampertheim, Bürstadt und Biblis nach Groß-Rohrheim, die Strecke von Mannheim über Schwetzingen und Graben-Neudorf nach Karlsruhe, die Route über die Main-Neckar-Bahn von Mannheim/Heidelberg nach Weinheim und Bensheim, die Strecke von Heidelberg über Meckeshein nach Eppingen, Aglasterhausen, Grombach und Bad Rappenau sowie die Strecke von Mannheim über Heidelberg nach Karlsruhe.

Auf der linksrheinischen Strecke von Mannheim über Ludwigshafen und Worms nach Mainz soll die S-Bahn dagegen planmäßig 2021 den Betrieb aufnehmen. Da alle Bahnhöfe entlang der Strecke allerdings schon seit 2015 behindertengerecht ausgebaut sind, können bereits ab Dezember 2017 barrierefreie Züge verkehren, verkünden die Aufgabenträger

Man habe bei den Bietergesprächen von verschiedenen Firmen das Signal bekommen, dass die Hersteller möglicherweise ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig zum Start liefern könnten, sagte der Pressesprecher des Verkehrsministeriums, Edgar Neumann, auf Anfrage: "Und das müssen wir ernst nehmen". Neumann hat dabei vor allem die Erfahrungen aus dem Großraum Stuttgart im Blick, wo auf verschiedenen Strecken neue Züge schnell auf die Gleise gesetzt wurden - mit entsprechenden Folgen. Züge mussten technisch nachgebessert werden. Es kam reihenweise zu Verspätungen und kompletten Ausfällen der S-Bahnen. Der Aufruhr rund um die Hauptstadt war immens. Denselben Fehler will das Ministerium in der Metropolregion nicht ein zweites Mal machen. Deshalb wird die Inbetriebnahme jetzt um ein Jahr verschoben. Denn die Branche liefert nicht nur in die Rhein-Neckar-Region. Bestellungen aus ganz Deutschland sorgen für volle Auftragsbücher und offensichtlich Lieferengpässe bei den Herstellern.

Auch solle ein richtiger Wettbewerb im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens stattfinden, wirbt Neumann für Verständnis. Ein Jahr Aufschub soll den Firmen nun Luft verschaffen, ein seriöses Angebot abzugeben. "Damit erzielen wir meist sehr viel bessere Preise", weiß Neumann ebenfalls aus Erfahrung.

Schweren Herzens akzeptiert

Mit dem bisherigen Zeitplan hätte ein Wettbewerb möglicherweise nicht wirklich funktioniert, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hat nach eigener Aussage die Verschiebung nur schweren Herzens akzeptiert, sieht aber auch die Situation in Stuttgart: "Gerade die aktuellen Qualitätsprobleme in den Übergangsverträgen mit vielen Ausfällen und Verspätungen verdeutlichen, dass den Kunden mit einer holprigen Inbetriebnahme nicht gedient ist."

Bei den betroffenen Kommunen stößt die erneute Verschiebung indessen auf Unverständnis. Der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer beispielsweise ist nicht nur enttäuscht von der Kommunikation - er hat die Nachricht von dieser Zeitung erhalten. Er kündigt an: "Das werde ich mit dem Magistrat und dem Stadtparlament kommentieren". Man müsse sich wirklich fragen, ob die S-Bahn überhaupt gewollt sei. "Das ist ja grotesk. Wir brauchen die S-Bahn", schimpft Störmer. Nicht zuletzt im Vertrauen auf die bessere Anbindung habe man eigene Busverbindungen nach Mannheim ausgedünnt. Der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter kommentierte die Verschiebung aus einer Sitzung in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme: "Für die vielen Ein- und Auspendler in Bensheim ist jede zeitliche Verzögerung dieses Projekts ärgerlich. Insofern bedauere ich die erneute Ankündigung, dass die Inbetriebnahme um ein Jahr nach hinten geschoben wird ausdrücklich!"