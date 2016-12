Sammler betrogen

Weinheim. "Ich weiß nicht, was mich geritten hat", sagt die geständige Angeklagte. Die in Weinheim lebende Kunsthistorikerin hat in der Zweiburgenstadt zwar weder eine Galerie, noch tritt sie dort in der Kunstszene öffentlich in Erscheinung, aber der Verkauf von Gemälden oder Porzellan ist dennoch ihr Geschäft, das sie vor allem über Online-Auktionen abwickelt. Einen Auftrag erhielt sie vor sechs Jahren von einem Kunstsammler - mit Folgen! Der Herr, der gestern im Saal des Weinheimer Amtsgerichts saß, wo das Schöffengericht den Betrugsfall verhandelte, hatte der Frau zwei Bilder anvertraut, um sie zu versteigern: ein Bild des chinesischen Malers Sanyu aus dem Jahr 1929 und ein Gemälde des Malers Zounek.

Die Frau hatte dem Sammler mitgeteilt, dass der Sanyu 150 Euro erzielt habe, obwohl er bei einer Auktion in Hongkong für 150 479 Euro versteigert worden war. Das Gericht verurteilte die Frau wegen Veruntreuung zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. dra