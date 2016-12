Sammler bieten um die Wette

Bad Dürkheim. Das lebensgroße Steiff-Pony aus Webpelz blickt vornehm auf das bunte Treiben in der Bad Dürkheimer Brunnenhalle. Links und rechts neben den Stuhlreihen sitzen Sammler an roten Tischen, machen sich eifrig Notizen und blättern im Katalog der Spielzeug-Weihnachtsversteigerung des Alino-Auktionshauses. Hinter den langen Tischreihen stapeln sich Bananenkisten mit antiken Puppen, Plüschtieren, Porzellanfiguren, Modellautos und historischem Blechspielzeug. Und im Foyer warten 1100 Modelleisenbahn-Schätze auf begeisterte Sammler.

Loks besonders beliebt

Hinter Auktionator Steffen Person taucht das Bild einer "Liliput"-Dampflok der Spur H 0 an der Wand auf. "Kriege ich 300 Euro?", fragt Person und sofort schnellen fünf Bieterkarten nach oben. "350 Euro am Telefon", ruft Sarah Grimm und hält eine sechste Karte hoch. "Bekomme ich 370 im Saal?", setzt Person das Gebot höher. Blitzschnell reagieren die Besucher und nach einem kurzen Bieter-Gefecht geht die schwarze Lok mit den roten Rädern für 450 Euro weg. "Das Mindestgebot im Katalog lag bei 40 Euro, das ist das Limit, unter dem der Besitzer das Stück nicht verkauft hätte", erklärt Carina Roos-Person, die selbst Expertin für antike Puppen, Schmuck und Porzellan ist. "Bei Eisenbahnen gehen meistens 99 Prozent der eingereichten Stücke weg", weiß sie.

"Die ersten Liebhaber waren schon eine Stunde vor Beginn der Besichtigungszeit hier", erzählt Modelleisenbahn-Fachmann Tony Last. "Die Leute haben zwei Stunden lang Zeit, sich alle Stücke, auf die sie bieten wollen, in Ruhe anzusehen", erklärt er. Dazu müsse man sich registrieren lassen, bekomme eine Bieterkarte und fülle dann einen Anforderungsschein mit den Wunsch-Positionen aus. "Unsere Mitarbeiter holen Lok, Wagen, Bau-Set oder Zubehör, packen es vorsichtig aus und stehen dem Interessenten für Fragen zur Verfügung", erläutert Last.

Kenner schauen genau hin

"Man muss schon genau hinschauen", erklärt ein Bieter aus Ludwigshafen, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. "Ich habe heute nur zwei Posten, die mich interessieren. Zwei Züge der Schweizer Bundesbahn von Märklin, das ist nach wie vor der beste Modellbahnhersteller. Doch weil die Firma zeitweilig in China produzieren ließ, sind viele Formen kopiert worden, die heute für Fälschungen missbraucht werden. Manchmal ist das sehr schwer zu erkennen", verrät der Experte. Er liebt Auktionen: "Das Kribbeln beim Bieten, ob man das Lieblingsstück tatsächlich bekommt, ist einmalig. Und was ein echter Freak ist, der kommt immer wieder zu den Versteigerungen. Zum ersten Mal in Dürkheim dabei ist Celina Tischendorf aus Ludwigshafen, die Eisenbahnen der Spur 1 sammelt. "Das ist die größte Spurweite, die es gibt. Deshalb baue ich in meiner Wohnung immer nur Teile der Anlage auf, sonst könnte ich mich nicht mehr bewegen", verrät sie schmunzelnd. Die Premiere an der Weinstraße hat sich für Tischendorf auf jeden Fall gelohnt: "Ich habe zwei von drei Wunschstücken bekommen", sagt sie stolz und holt strahlend das Modell eines BASF-Kesselwagens aus ihrer Tasche.

"Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten" tönt es durch den Saal, ehe Persons kleiner weißer Hammer auf den Tisch saust. Eben hat er das Blechmodell des Stuttgarter Hauptbahnhofs für 1700 Euro versteigert. "Etwa 250 Positionen schaffen wir pro Stunde und diesmal sind besonders viele schöne Stücke dabei", sagt Roos-Person. Ihr Blick bleibt an einer braunen Plastikkiste hängen, die mit sorgsam verpackten Figürchen gefüllt ist. "Man sollte niemals alte Dinge wegwerfen, ehe man sie nicht zum Schätzen gebracht hat. Diese winzigen Lineol-Figuren sind dreistellige Beträge wert." Das Steiff-Pony aus Webpelz übrigens auch, es ist für 650 Euro versteigert worden.