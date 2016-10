Sandhausen: 19-Jähriger bei Streit mit Messer schwer verletzt

Sandhausen. Bei einem Streit hat ein Jugendlicher mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen und diesen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei, war die Auseinandersetzung zwischen zwei 19-Jährigen am Freitagmorgen eskaliert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die jungen Männer in der Heidelberger Straße zunächst aufeinander eingeprügelt haben. Im Verlauf des Streits zückte der 19-Jährige dann ein Messer und stach auf seinen Gegner ein. Der Verdächtige stand zum Zeitpunkt des Geschehens erheblich unter Alkoholeinfluss.

Er wurde noch am Tatort festgenommen und kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme leistete der 19-Jährige erheblichen Widerstand, der einen Großeinsatz der Polizei erforderlich machte. Die Ermittlungen der Polizei zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen der Tat, insbesondere nach einem Mann mit Aktentasche und nach einer Frau, die bei Bemerken der Auseinandersetzung die Straßenseite wechselte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-5555 anzurufen. (mik/pol)