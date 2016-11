Saumagen für „Chako“

"Chako" Habekost bekommt den 26. Saumagen-Orden. © Rinderspacher

Schifferstadt. Er riecht nicht, er schmeckt nicht - und kaufen kann man diesen Saumagen auch nicht: Ein 740 Gramm schweres Stück Rosenquarz wird den Preisträgern des Saumagen-Ordens umgehängt. Nun steht fest, wer der 26. Preisträger sein wird: Der Kabarettist Christian "Chako" Habekost bekommt am 30. Januar 2017 die Auszeichnung von der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte in Schifferstadt. Der Mannheimer habe als moderner Vertreter der pfälzischen Dichtung die Kurpfalz und die dazugehörige Mundart "mit treffendem Witz und Humor in hervorragender Weise präsentiert und repräsentiert", befindet die Jury. Habekost freue sich sehr über die Wahl.

Laudator Horst Lichter

Habekost reiht sich in eine Liste Prominenter ein, die von Altkanzler Helmut Kohl über Bluessängerin Joy Fleming, der "Lindenstraßen"-Schauspielerin Marie-Luise Marjan bis zu Sängerin Vicky Leandros, Moderator Frank Elstner und Komponist Ralph Siegel reicht. Letzterer versorgte die Schlotte prompt mit einer neuen Vereinshymne.

Im vergangenen Jahr erwies sich Fernsehkoch, Moderator und Autor Horst Lichter als sehr würdiger Preisträger: Der in Nettesheim bei Neuss geborene Entertainer und Antiquitäten-Fan war schnell per Du mit den Gastgebern und wusste die herzenswarme Atmosphäre bei den "Schlotte" sichtlich zu schätzen. Er will sein Versprechen einlösen und wie es Brauch ist am 30. Januar die Laudatio auf seinen ebenfalls sehr humorigen Nachfolger halten. miro