Schaden doch geringer?

Mainz/Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hofft, dass der wirtschaftliche Schaden der Explosion im Oktober nicht so groß ist wie anfangs befürchtet. "Es gibt wirtschaftliche Konsequenzen", sagte BASF-Vorstandschef Kurt Bock gestern vor einem Treffen des Vorstands mit der rot-gelb-grünen Landesregierung in Mainz. Er fuhr aber fort: "Wir werden den wirtschaftlichen Schaden begrenzen können." Praktisch alle Anlagen seien inzwischen wieder in Betrieb; bei ein paar Produkten sei die BASF noch nicht wieder lieferfähig. "Was uns stärker umtreibt, ist die menschliche Tragödie."

Bei der Explosion am 17. Oktober kamen drei Menschen ums Leben, ein viertes Opfer starb wenige Tage danach. Rund 30 Menschen wurden verletzt.

Bock: "Besser werden"

"Wir müssen besser werden", sagte Bock. "Wir wollen für Transparenz sorgen." Erst in dieser Woche musste der Chemiekonzern wegen eines technischen Defekts eine Anlage zur Produktion der Chemikalie TDI herunterfahren.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte laut Mitteilung, es gelte, mit größter Sorgfalt die Unglücksursachen herauszufinden, um Lehren zu ziehen. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) teilte mit, die Regierung wolle verstärkt zur Überwachung der Anlagen beitragen. lrs