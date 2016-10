Scheune brennt bis auf Grundmauern ab

Rund 240 Strohballen und landwirtschaftliches Gerät zerstörte ein Großfeuer am Samstag in Birkenau.

Birkenau. Der Brand einer Scheune in Birkenau (Kreis Bergstraße) hat am Samstag einen Schaden von knapp einer halben Million Euro angerichtet. Mehr als 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren mit 30 Fahrzeugen bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Durch den Brand wurden neben 240 Heuballen auch zwei Traktoren und weiteres landwirtschaftliches Gerät zerstört. Die Dachkonstruktion eines benachbarten Gebäudes wurde ebenso leicht in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Als am frühen Samstagmorgen kurz vor halb sechs die beiden Terrier der Familie Kellner bellen und sich nicht beruhigen wollen, wird Petra Reinemuth-Kellner aufmerksam. Als sie gleich darauf nach dem Rechten sieht, traut sie ihren Augen nicht: Die Scheune des Hasselhofs direkt gegenüber dem Wohnhaus steht bereits komplett in Flammen. "Es hat Ziegel geregnet", berichtet Wolfgang Kellner später. Sein Sohn Stefan Kellner, der Besitzer des Hasselhofs, lebt mit seiner Familie und den drei kleinen Kindern (9, 7 und 4 Jahre) ebenfalls auf dem Anwesen: "Meine Familie habe ich sofort in Sicherheit gebracht."

Die Birkenauer Feuerwehr wird um 5.26 Uhr alarmiert, wenige Minuten später sind die Einsatzkräfte vor Ort. "Man hat den Feuerschein schon vom Gerätehaus aus gesehen. Als wir ankamen, brannte die Scheune lichterloh", sagt Birkenaus Gemeindebrandinspektor Lars Himmel.

In der Scheune des Hofs, auf dem rund 70 Pensionspferde versorgt werden, waren neben landwirtschaftlichen Geräten auch 240 Heuballen gelagert. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 400 000 bis 500 000 Euro. Die gute Nachricht: Es gibt keine Verletzten - Mensch und Tier kamen glücklicherweise unbeschadet davon. Der überwiegende Teil der Pferde lebt im Stall außerhalb des historischen Vierseithofs, der urkundlich erstmals 1790 erwähnt worden ist.

Hubschrauber hilft löschen

Der Zufall spielt den Brandschützern in die Karten. Denn am Samstag fand in Bensheim eine Großübung der Hilfsorganisationen statt. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort - und flog am Nachmittag kurzerhand nach Birkenau, um beim Löschen der Glutnester zu helfen. Innerhalb von 20 Minuten ergossen sich aus der Luft rund 8000 Liter Löschwasser auf die Scheune. "Das Ablöschen der Heuballen ist ein großer Aufwand", ist Himmel froh über die Unterstützung "von oben".

Zur Brandursache kann die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Mit Ergebnissen sei nicht vor Montag zu rechnen. Die Kriminalpolizei "ermittelt in alle Richtungen", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. ank/bjz