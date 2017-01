Schiffe nur zum Teil beladen

Rhein-Neckar. Seit Wochen bietet der Rhein Spaziergängern schöne Wanderwege. Bei Speyer und Worms hat sich der Fluss zum Teil weit in sein Bett zurückgezogen. Wegen des niedrigen Wassers können Schiffe aber nur noch ein Drittel bis ein Viertel ihrer Kapazitäten laden.

Es sind zwar keine Rekordtiefstände wie etwa im Jahr 2003 zu verzeichnen. Allerdings hat die Dürreperiode damals nicht so lange gedauert wie die aktuelle. "Das ist schon eine Ausnahmesituation", sagt Gunther Jaegers, Chef der großen Binnenreederei Jaegers aus Duisburg, die auch einen Standort im Mannheimer Hafen hat und deren Tankschiffe unter anderem die BASF mit Rohstoffen versorgen.

Dass die Pegel im Oktober und November sinken, sei im Grunde normal, sagt Marc Hannig, stellvertretender Leiter des Mannheimer Wasser- und Schifffahrtsamtes. Und auch im Dezember oder Anfang Januar habe es schon derartige Niedrigwasser gegeben, blickt Hannig in die Statistik. Seine Behörde sorgt unter anderem für eine ausreichende Tiefe der Fahrrinne, so dass die Schifffahrt auch bei dauerhaftem Niedrigwasser nicht eingestellt werden muss. "Wir halten die Fahrrinne 1,70 bis 1,75 Meter tief" erläutert er.

Pegelstände Pegelstände geben nicht die tatsächliche Wassertiefe an einem Messpunkt wieder, sondern sind historische Werte, um die Pegelstände über die Jahre vergleichen zu können. Der Pegel in Speyer stand gestern bei 2,13 Meter. Hier muss man 31 Zentimeter abziehen, um zum echten Wasserstand zu kommen. Der Pegel in Mannheim stand gestern bei 1,38 Meter. Hier müssen 50 Zentimeter dazugerechnet werden. Der Pegel in Worms stand bei 54 Zentimetern. Hier müssen 1,38 Meter dazugerechnet werden.

Pegelstände wie gestern bei Worms von 54 Zentimetern führen da in die Irre, weil sie nicht die tatsächliche Wassertiefe angeben. "Die sogenannten Null-Pegel sind historische Werte, die irgendwann einmal festgelegt wurden", erläutert Hannig. Die tatsächliche Tiefe variiere immer wieder, weil das Flussbett des Rheins ja keine feste Betonstraße, sondern mit seinen Sedimenten immer in Bewegung ist.

Kleinwasserzuschlag hilft

Auch wenn die Fahrrinne entsprechend tief ist, weiß auch Hannig, dass die Schiffe nicht ihre vollen Lasten aufnehmen können. Im Schnitt werden die Kähne derzeit nur mit maximal 30 Prozent dessen beladen, was sie eigentlich transportieren könnten, sagt Heinrich Kerstgens, Geschäftsführer des Container-Logistiker Contargo in Mannheim. Dass der Transport mit den meist ziemlich leeren Schiffen kein komplettes Verlustgeschäft ist, hängt mit dem sogenannten Kleinwasserzuschlag zusammen. Wenn der Rheinpegel unter einen bestimmten Wert sinkt, müssen sich die Kunden an den Kosten beteiligen. Der maßgebliche Pegel ist der Wert bei Kaub zwischen Mainz und Koblenz, die engste Stelle im Rhein. Sinkt der Pegel dort unter 1,50 Meter, wird der Kleinwasserzuschlag fällig. "Er hilft, ersetzt aber nicht vollständig die Frachtkosten", erläutert Kerstgens.

Gleichwohl rentiert das Geschäft je nach Art der Ladung. Mit Kohle werde etwa auch bei akutellen Pegelständen Geld verdient. Weil es im Winter kalt ist, zahlten die Abnehmer auch höhere Preise. Dennoch werde der Transport via Bahn oder Lkw immer attraktiver.

"Ideal ist das alles nicht", findet auch Reeder Gunther Jaegers. Zugute komme den Binnenschiffern allerdings die Lagerhaltung in der Wirtschaft. "Tanklagerraum ist knapp", weiß Jaegers, der auch Präsident der europäischen Binnenschifffahrtsunion ist. Das erhöhe den Druck auf die Industrie bei der Versorgung mit Rohstoffen. "Aber ab einem Pegel von 70 Zentimetern bei Kaub wird's kritisch", sagt Jaegers. Gestern stand die Marke dort bei 92 Zentimetern.

Eine Besserung ist nicht in Sicht. "Es bringt nichts, wenn's in Duisburg regnet.", bringt der Reeder das Dilemma auf den Punkt. Der Niederschlag werde dort gebraucht, wo der Rhein sein Wasser herbekomme: aus der Schweiz, dem Schwarzwald und den Vogesen sowie den Zuflüssen.

Das Niedrigwasser ist auch ein Thema beim Großkraftwerk Mannheim (GKM), das hauptsächlich per Schiff Steinkohle aus der ganzen Welt bekommt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Bei Niedrigwasser kann sich das Unternehmen allerdings mehr Kohle mit der Bahn liefern lassen - Schienen führen direkt aufs Gelände. Zudem hat das GKM Kohle gelagert. "Die Halden sind so dimensioniert, dass Engpässe bei der Anlieferung überbrückt werden können", sagte ein GKM-Sprecher.