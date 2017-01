Schifffahrt behindert – erste Schleusen gesperrt

Eisschollen vor den Schleusentoren in Feudenheim.

Rhein-Neckar. Auf dem Neckar bildet sich bei den aktuellen Temperaturen immer mehr Eis. Dieses lagert sich unter anderem auch vor den Schleusentoren ab. Am Samstag gegen 10 Uhr musste deshalb die Schleuse Neckargemünd für die Schifffahrt gesperrt werden, weil die Tore nicht mehr vollständig geöffnet werden konnten. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Heidelberg am Montag mit. Außerdem musste am Montagmorgen auch die Schleuse Schwabenheim den Schiffsbetrieb einstellen. Dort versagte aufgrund der niedrigen Temperaturen die Hydraulik der Tore.

Im Abschnitt zwischen Mannheim und Hirschhorn befinden sich derzeit circa 25 Frachtschiffe, die durch die beiden Schleusensperrungen aufgehalten werden. "Aufgrund der anhaltenden kalten Temperaturen gehe ich davon aus, dass die ausgefallenen Schleusen in den nächsten Tagen nicht wieder dauerhaft in Betrieb gehen. Dazu sind die technischen Probleme aufgrund der Eisbildung zu groß", so die stellvertretende Leiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Heidelberg, Johanna Reek.

Nicht nur die Schifffahrt ist durch das Eis beeinträchtigt. Auch die Wehranlagen müssen bei diesen Temperaturen beweglich bleiben. Der Wasserstand wurde deshalb um circa 20 cm gesenkt, um das Wasser kontrolliert über die beweglichen Klappen abführen zu können. Außerdem brechen seit Montag Schiffe des WSA Heidelberg das Eis auf dem Neckar. Zwei Eisbrecher aus dem WSA Mannheim unterstützen die Arbeit. "Die Eisbrecher werden sich auf die Wehre konzentrieren und dort im Oberwasser möglichst viel Eis aufbrechen und über die Wehre abführen", so Reek. (oec)