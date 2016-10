Schmuckstücke zeigen die „wahre Zeit“

Monika Lübker ist die Vorsitzende des Sonnenuhrenvereins, in dem sich mittlerweile viele Astronomie-Experten versammeln.

Birkenau. Es war Anfang der 50er-Jahre, als der ehemalige Regierungsbaumeister Otto Seile an der Südwand seines Hauses eine selbst konstruierte Sonnenuhr installierte. Sein Modell gefiel den Birkenauer Bürgern so sehr, dass sie bis Anfang der 70er-Jahre mehr als 50 Uhren an ihren Gebäuden installierten, die von Seile selbst entworfen wurden. Auch nach seinem Tod nahm die Begeisterung für die geräuschlosen Schönwetter-Zeitmesser nicht ab. Heute hängen oder stehen mehr als 130 Sonnenuhren in der 10 000 Einwohner zählenden Gemeinde im Odenwald.

Ein eigener Sonnenuhrenverein hat sich zum Ziel gesetzt, alle Exemplare zu dokumentieren, zu erhalten und als touristische Sehenswürdigkeit zu fördern. Vereinsvorsitzende Monika Lübker berichtet: "Wir haben einen Sonnenuhrenweg durch die Gemeinde konzipiert, wir bieten Workhops für Kinder zum Thema Astronomie an und natürlich Führungen für Besucher." Erst kürzlich haben sich zwei Supermärkte und ein Möbelmarkt der Sonnenuhr-Bewegung angeschlossen und eigene Exemplare an ihre Gebäude anbringen lassen.

Am häufigsten anzutreffen sind die Vertikalsonnenuhren mit senkrechtem Zifferblatt, die sich an Mauern befinden. In der Regel sind sie gemalt oder aus schmiedeeisernen Elementen gebaut - und manchmal auch mit Sprüchen verziert: "Gott schuf die Zeit - von Eile hat er nichts gesagt." Ein besonders schönes Exemplar ist aus blauen und goldenen Mosaiksteinchen gestaltet.

Eine Sonnenuhr zeigt immer die "wahre Zeit" nach dem Stand der Sonne, nicht etwa die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die MEZ ist eine Mittelwertszeit, die Experten definiert haben, da sich die Erde durch die elliptische Bahn um die Sonne mal schneller und mal langsamer bewegt. Durch entsprechende Konstruktion, Montage und Ausrichtung kann man jedoch die MEZ anzeigen lassen, ebenso wie die Sommerzeit MESZ. Dafür müssen dann zwei Zeitskalen angebracht werden.

Ebenfalls in Birkenau zu finden sind Äquatorialuhren, die frei stehen und die Form einer Halbkugel oder der Erdkugel haben. Sie sind nach Süden ausgerichtet, das Zifferblatt liegt parallel zur Äquatorebene, der Schattenstab zeigt nach Norden. Die Abstände zwischen den Ziffern sind gleichmäßig. Ein besonders genaues Exemplar dieser Bauart ist die Bernhard'sche Präzisionsuhr am Birkenauer Juliusbrunnen. Sie zeigt sogar die Minuten korrekt an. Hier hat der Konstrukteur mit Hilfe einer Walze statt eines Stabs die ungleichmäßigen Bewegungen der Sonne korrigiert. Im von der Straße gut einsehbaren, aber leider nicht zugänglichen Schlossgarten steht ebenfalls eine Äquatorialuhr.

Augen auf beim Spaziergang

Wer sich für die vielfältig gestalteten Sonnenuhren in Birkenau interessiert, spaziert am besten mit offenen Augen auf dem Sonnenuhrenweg durch den Ort, denn die vertikalen Zeitmesser sind nicht immer leicht zu entdecken. 30 bis 45 Minuten sollte man dafür einplanen, eine Karte ist im Internet zu finden.

Die beste Möglichkeit ist jedoch eine Führung durch die kundigen Mitglieder des Sonnenuhrenvereins, die für eine kleine Gebühr gerne viele technische und historische Informationen weitergeben. Wenn auch die Zeit verrinnt, so schlägt der Verein doch eine kleine Rast in einem Café nahe des Alten Rathauses vor und selbstverständlich in der Nähe einer Sonnenuhr. Ihre Aufschrift lautet. "Ob Freud ob Leid, es flieht die Zeit".