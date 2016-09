Schon 13 Pannen in diesem Jahr

Die Fackel am Steamcracker der BASF springt an, wenn es Pannen gibt. Dann werden hier überschüssige Gase verbrannt. Zuweilen bildet sich dann auch Ruß.

Ludwigshafen. Schon 13 Mal hat die BASF in diesem Jahr melden müssen, dass Chemikalien in die Umwelt entwichen sind. Fünf solcher sogenannter Produktaustritte verzeichnet die Statistik alleine für diesen September. Von einer "schwarzen Serie" will Unternehmenssprecherin Ursula von Stetten dennoch nicht sprechen.

Gleichwohl gesteht die Sprecherin zu, dass sie eine derartige Häufung wie in den vergangenen drei Wochen bei der BASF bisher noch nie erlebt habe. Und auch insgesamt ist die Zahl der "Umweltereignisse", wie die BASF die Produktaustritte auch nennt, nach oben gegangen. Nach Auskunft des Unternehmens lag die Zahl der Meldungen zwischen acht und 13 - wohlgemerkt für das gesamte Berichtsjahr. 2016 ist die obere Grenze also bereits Mitte September erreicht. "Wir werden in diesem Jahr sehr wahrscheinlich darüber liegen", mutmaßt Ursula von Stetten. Der Austritt der Stickoxide, der am 16. September für eine gelbbraune Fahne über dem Werksgelände gesorgt hatte, wird damit wohl nicht das letzte Umweltereignis gewesen sein.

Man könne aber nicht von einem grundsätzlichen Problem oder Fehlern in der Qualitätssicherung sprechen. Denn die "Umweltereignisse" seien immer in unterschiedlichen Betrieben und aus unterschiedlichen Anlässen aufgetreten. "Es gibt bei uns 110 Produktionsbetriebe - und es ist keiner dabei, der mehrfach oder besonders häufig betroffen wäre", sagt sie. Insofern könne man auch keine Regelmäßigkeiten in den Fehlern erkennen.

Produktaustritte 2016 16. September: Stickoxide entweichen kurzzeitig, weil ein Abgasgebläse in einem Betrieb im Werksteil Nord ausfällt. 14. September: Um 22 Uhr fließen aus einer undichten Leitung rund 200 Liter Chlorbenzol. 14. September: Gegen 12.15 treten bei Spülarbeiten vier Tonnen einer wässrigen Formaldehydlösung aus. 8. September: Im Steamcracker kommt es um 15 Uhr zu einer technischen Störung. Überschüssige Gase werden über eine Fackel verbrannt. Es kommt zu Rußbildung. 8. September: Über einen undichten Flansch entweichen gegen 10 Uhr rund 50 Liter Salzsäure aus. 5. August: Eine technische Störung im Steamcracker. Die Fackel springt an, es bildet sich kurzzeitig Ruß. 26. Juli: Ein defekter Motor an einem Verdichter sorgt für einen Druckabfall in der Stickstoffversorgung. Es kommt zu sichtbarem Austritt von Ruß und Stickoxiden. 27. Juni: Über ein Sicherheitsventil tritt eine unbekannte Menge eines Wasser-Butandiolgemischs aus. Das Produktionsgebäude und 20 Fahrzeuge werden verschmutzt. 6. Juni: Bei Wartungsarbeiten kommt es zum kurzzeitigen Austritt von gasförmigen Kohlenwasserstoffen. Mehrere Anwohner klagen über Geruchsbelästigungen. Auch im Klinikum wird der Gestank bemerkt. 20. Mai: Rund 1,8 Tonnen N-Methyldiethanolamin fließen über das Kühlwassersystem in den Rhein. 15. Mai: Über die Kläranlagen gelangen 710 Kilo Melamin in den Rhein. 17. Februar: Etwa 230 Kilo Melamin fließen in den Rhein. 9. Februar: Über eine undichte Leitung tritt ein Säuregemisch aus. Stickoxide bilden eine gelbe Fahne. [mehr...]

Zahlreiche Anlagen umgebaut

Einen Grund für die Häufung erkennt die Unternehmenssprecherin allerdings doch. Die Chemikalien seien vor allem dort ausgetreten, wo die BASF Anlagen um- oder neugebaut hat. Und da gab es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Bei der Anpassung an den Verbund und bei der Inbetriebnahme der Anlagen sei auch mit Unregelmäßigkeiten im Anfahren zu rechnen - anders als im Regelbetrieb. Ein Teil der Ereignisse sei in diesem Jahr darauf zurückzuführen.

Mal sei ein Flansch undicht gewesen, mal ein Sensor oder ein anderes technisches Anlagenteil defekt gewesen. Auch menschliches Versagen sei immer wieder mal die Ursache, beschreibt die Sprecherin die grundsätzliche Problematik von möglichen Fehlerquellen.

Gleichwohl werde jede Panne und jeder Produktaustritt genauestens analysiert und dokumentiert. Dadurch würden auch individuell Konsequenzen gezogen, die vorbeugen sollen, dass sich solche Fehler in den einzelnen Anlagen wiederholen.

Der Austritt des Phosgen-Stickstoff-Gemischs in der neuen TDI-Anlage am 15. Juni, der Anfang dieses Monats für Schlagzeilen gesorgt hatte, taucht übrigens nicht in der Statistik des Konzerns auf. Das Gas-Gemisch entwich in einer Sicherheitskammer, also einem geschlossenen Bereich, aus dem keine Stoffe in die Umwelt gelangen können. Damit war es für die BASF auch kein Umweltereignis, über das die Öffentlichkeit hätte unterrichtet werden müssen. Denn informiert wird nur, wenn die Auswirkungen von Produktionsfehlern nach außerhalb dringen.

Immerhin ist bei keinem der Produktaustritte ein Mitarbeiter verletzt worden. Zwar waren Beschäftigte der BASF oder Angestellte von Fremdfirmen, die gerade auf dem Werksgelände arbeiteten, zuweilen ganz in der Nähe, als die Chemikalien austraten. Die Mitarbeiter mussten vorsichtshalber auch in die BASF-Ambulanz und wurden von einem Werksarzt untersucht. Aber den entsprechenden Mitteilungen des Konzerns zufolge konnten alle Beschäftigten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.