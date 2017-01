Schrotflinte, Messer und Munition dabei

Reilingen/Mannheim. Es ist eine Nachricht, die in Zeiten des Terrors alle Alarmglocken schrillen lässt: Bereits am vergangenen Mittwoch hat die Polizei bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz an der A 6, in Höhe Reilingen, einen 46-jährigen Mann festgenommen, der eine abgesägte Schrotflinte mit doppeltem Lauf neben sich auf dem Beifahrersitz liegen hatte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, war die Waffe geladen, weitere Munition sowie ein Messer befanden sich griffbereit in einem Rucksack.

Gefälschter Führerschein

Es stellte sich heraus, dass der Mann mit französischer und tunesischer Staatsbürgerschaft ein gestohlenes Auto mit entwendeten Kennzeichen fuhr. Bei dem belgischen Führerschein, den der 46-Jährige bei der Kontrolle vorzeigte, handelte es sich offenbar um eine Fälschung. Im Kofferraum des Autos fanden die Beamten den Angaben zufolge weitere gestohlene Kennzeichen sowie ein Rohr. Erste Spekulationen, nach denen es sich dabei um den Teil einer Rohrbombe handelte, bestätigte die Staatsanwaltschaft gestern auf Nachfrage nicht. "Es gibt dahingehend bisher noch keine Erkenntnisse", teilte eine Sprecherin mit. "Die Ermittlungen über einen möglichen Verwendungszweck laufen aber."

Gegen den 46-jährigen Franko-Tunesier wurde bereits am vergangenen Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts auf Hehlerei, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis erlassen. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu den Vorwürfen schweigt er.

Staatsschutz ermittelt

Mittlerweile habe sich auch das Dezernat Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet. Bislang lägen jedoch noch keine den Staatsschutz betreffenden Erkenntnisse zu dem Mann vor.

Es war eine Kontrolle des Verkehrskommissariats Walldorf, bei der der 46-Jährige den Zivilfahndern am Mittwochnachmittag ins Netz ging. "Es war eine Routinekontrolle, die von den Kollegen turnusmäßig durchgeführt wird", teilte ein Polizeisprecher mit. "Es ist also nicht so, dass wir gezielt nach diesem Fahrzeug gesucht oder es gar schon über einen gewissen Zeitraum beobachtet hätten", berichtete er.

Auf einem Autobahnparkplatz an der A 6 bei Reilingen im Rhein-Neckar-Kreis sei es schließlich zum Zugriff gekommen. "Die Festnahme ist reibungslos abgelaufen", bestätigte der Sprecher, dass der 46-jährige Franko-Tunesier von seinen Waffen keinen Gebrauch machte.

Warum der Verdächtige dermaßen bewaffnet unterwegs war und wohin er wollte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.