Schüler sprüht Reizgas in Klassenzimmer

Schwetzingen. Großaufgebot an Rettungskräften am Freitagmorgen am Hebel-Gymnasium in Schwetzingen: Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Schüler aus Übermut kurz nach 10 Uhr mit Reizgas in einen leeren Raum des Erdgeschosses der Schule gesprüht. Die Klasse, die normalerweise in dem Zimmer unterrichtet wird, hatte Sportunterricht in der naheliegenden Sporthalle.

Acht Schüler wurden dennoch leicht verletzt, da sich das Reizgas noch nicht verzogen hatte, als sie zurück in den Klassenraum kamen. Sie klagten über Schleimhautreizungen und wurden von den Sanitätern behandelt. Die Eltern der verletzten Schüler wurden verständigt. Die Feuerwehr lüftete das Klassenzimmer, sodass der Unterricht fortgesetzt werden konnte.

Derzeit entspannt sich die Lage wieder und auch die Rettungskräfte verlassen das Gelände. Zum Glück hatte der Schülerstreich keine schlimmeren Folgen, was die Gesundheit der Schüler und Lehrer angeht.

Die Polizei ermittelt jedoch, da geklärt werden muss, ob die Siebtklässlerin, der das Reizgas gehörte, es für die Abwehr von möglichen Überfällen beispielsweise durch die Grusel-Clowns - dafür hatten es ihr die Eltern wohl mitgegeben - überhaupt hätte mitführen dürfen. (ali/kaba/pol/mik)