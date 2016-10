Schwer verletzter BASF-Feuerwehrmann gestorben

Ludwigshafen. Ein Feuerwehrmann der BASF ist am Samstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben. Wie eine Sprecherin des Chemiekonzerns und die Polizei mitteilten, war der 33-jährige Mann bei dem Unglück vor zwölf Tagen im Landeshafen Nord der BASF in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Konzern-Sprechers lagen am Samstag noch sechs Schwerverletzte im Krankenhaus, fünf davon sind BASF-Mitarbeiter. Ein Schwerverletzter hatte die Klinik zwischenzeitlich verlassen können.

Die BASF kündigte für Mittwochmittag eine Schweigeminute an. Für diesen Sonntag ist zudem in einer katholischen Kirche im Stadtteil Oppau eine Gedenkfeier geplant, zu der die beiden großen christlichen Kirchen und ihre Notfallseelsorger eingeladen haben.

Bei einer Explosion mit nachfolgenden Bränden im Landeshafen Nord waren am 17. Oktober drei Menschen getötet worden, zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr und der Matrose eines Tankschiffs. 30 Menschen wurden verletzt, acht davon schwer. Dazu gehörte auch der jetzt verstorbene Feuerwehrmann. Die Ermittler vermuten, dass es zu dem Unglück kam, als ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Rohrleitung anschnitt.

"Ich bin zutiefst betroffen, dass infolge des Unglücks ein weiterer Mitarbeiter verstorben ist. Die ganze BASF trauert", wurde der BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock in einer Mitteilung des Konzerns zitiert. "Unsere Gedanken sind bei unserem verstorbenen Kollegen, seiner Familie und seinen Angehörigen."

An der Unglücksstelle laufen unterdessen die Vorbereitungen für weitere Ermittlungen. Es liefen entsprechende Vorarbeiten, "damit unsere Kollegen gefahrlos mit der Sicherung von Spuren und Asservaten weitermachen können", hatte ein Polizeisprecher am Freitag gesagt. Nach Bocks Angaben hat die Staatsanwaltschaft gefordert, dass vor den Ermittlungen am Unglücksort auch jene Pipelines abgestellt werden, die nicht bei dem Unglück beschädigt wurden. "Das passiert jetzt in den nächsten Tagen", hatte Bock am Donnerstag gesagt. (fh/dpa)