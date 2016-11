Sandhausen. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen kurz vor 11.00 Uhr auf der Kreuzung L598/K4156/Seegasse ereignet. Nach Polizeiangaben prallten auf der Kreuzung zwei Fahrzeuge zusammen. Eines der Autos überschlug sich und prallte den Mast einer Hinweistafel. Der Wagen war durch den Aufprall so stark beschädigt, dass die Insassen von der Feuerwehr befreit werden mussten. Nach ersten Informationen wurden drei Personen schwer verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte ist bisher nicht klar. Es wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Möglicherweise ist ein Auto bei Rot in die Kreuzung gefahren. (pol/leh)

