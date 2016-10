Ludwigshafen. Ein Feuerwehrmann der BASF ist am Samstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben. Wie eine Sprecherin des Chemiekonzerns mitteilte, war der Mann bei dem Unglück vor zwölf Tagen im Landeshafen Nord des Betriebs in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Die BASF in Ludwigshafen hat für Mittwochmittag eine Schweigeminute angekündigt.

Bei einer Explosion mit nachfolgenden Bränden waren am 17. Oktober drei Menschen getötet worden, zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr und der Matrose eines Tankschiffs. 30 Menschen wurden verletzt, viele schwer. Die Ermittler vermuten, dass es zu dem Unglück kam, als ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Rohrleitung anschnitt.