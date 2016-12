Schwierige Bergung von Glukose-Laster

Rhein-Neckar. Ein Lkw-Unfall hat gestern den Verkehr auf der A 5 stark behindert. Besonders betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Waldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen. Bereits in der Nacht auf Montag war dort ein Sattelzug umgekippt. Die Folge: kilometerlange Staus bis gestern Nachmittag. Erst gegen 17.30 Uhr war die Unfallstelle wieder frei.

Sorgen bereitete der Polizei die Ladung des Lasters, die zwar nicht giftig, dafür extrem klebrig war - Glukosesirup, aufgelöster Zucker. "Die Ladung sollte auf keinen Fall auslaufen, darum gestaltet sich die Bergung schwierig", sagte Polizeisprecher Michael Klump gestern auf Nachfrage.

Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer war in der Nacht auf Montag auf der Autobahn in Richtung Heidelberg unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Sattelzug, kippte um und blieb auf der linken Fahrspur liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte alle Fahrspuren der A 5 in Richtung Heidelberg, die Autos mussten über den Standstreifen fahren. Auch in der Gegenrichtung musste die linke Fahrspur gesperrt werden, um die Bergungsarbeiten zu ermöglichen.

Ursprünglich sollte der Verkehr dann gestern Mittag wieder laufen, dem war aber nicht so. Am Nachmittag wurde die A 5 in Richtung Heidelberg kurzzeitig komplett gesperrt, währenddessen wurde der Sattelzug wieder aufgerichtet. Danach wurde zumindest der Standstreifen wieder freigegeben, erst im Laufe des späten Nachmittags folgten dann die weiteren Fahrspuren. Die Autofahrer standen rund um die Baustelle teilweise in Staus von bis zu zehn Kilometern Länge.

Unfall im Stau

Innerhalb eines dieser Staus kam es gestern Morgen zu einem weiteren Unfall. Am Autobahnkreuz Walldorf konnte eine 55-Jährige am Stauende nicht mehr rechtzeitig bremsen, sie fuhr auf ein Auto auf, das wiederum auf ein anderes geschoben wurde. Eine Beteiligte kam leicht verletzt ins Krankenhaus, alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dieser Unfall verursachte wiederum einen neuen Rückstau von mehr als acht Kilometern Länge.