Krankheitswelle: Kreißsaal nur teilweise offen

Heppenheim. Auch ein Krankenhaus bleibt nicht von Krankheitswellen verschont. Besonders hart getroffen hat es derzeit die Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. Da überdurchschnittlich viele Mitarbeiterinnen des Kreißsaal-Teams nicht einsatzfähig sind, schränkt die Klinik den Betrieb auf der Entbindungsstation von Dienstag, 18., bis Sonntag, 23. Oktober, ein: "Natürliche Geburten sind in dieser Zeit bei uns leider nicht möglich", sagt Ursula Hurst, Chefärztin der Gynäkologie. Für bereits geplante Kaiserschnitte, Notfälle und ambulante Kontrollen sei der Kreißsaal von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

"Unser Team steht werdenden Eltern in dieser Zeit auch für Fragen zur Verfügung, und im Notfall sind ein Arzt und die Geburtsklinik rund um die Uhr telefonisch zu erreichen", so Hurst. Hintergrund der Einschränkungen ist nach Angaben von Geschäftsführer Stephan Hörl auch die Gesetzeslage. So müssten bei einer Geburt - außer in Notfällen - immer ein Arzt und eine Hebamme anwesend sein. Der Blick auf den Dienstplan habe aber gezeigt, dass dies von Dienstag bis Sonntag nicht möglich sei. "Wir haben alle Krankenhäuser, mit denen wir zusammenarbeiten, angefragt, ob sie uns Hebammen schicken können. Auch freie Geburtshelferinnen und andere Kliniken im Umkreis haben wir abtelefoniert, aber es war niemand zu bekommen", schildert Hörl das Dilemma. Der Hebammenmangel sei im Südwesten ohnehin schon dramatisch, nicht umsonst wolle die baden-württembergische Landesregierung einen Runden Tisch ins Leben rufen. "Wenn dann noch ein Magen-Darm-Infekt zuschlägt, wird die Situation sehr schwierig." In der vergangenen Woche habe das verbliebene Personal versucht, die Ausfälle zu kompensieren, doch das gehe auf Dauer nicht. "Die Sicherheit der Mütter und Babys hat oberste Priorität. Deshalb haben wir uns vorsorglich, falls sich die Situation nicht doch noch entspannt, zu der Einschränkung entschieden", ergänzt Hurst.

"Wir haben wirklich nichts unversucht gelassen, um die Löcher zu stopfen", sagt Christine Faschingbauer, Pflegedienstleitung am Heppenheimer Kreiskrankenhaus. "Vergeblich", wie Hörl betont. "Natürlich sind auch wir an dieser Stelle nicht glücklich über die unabänderlichen Sachzwänge, aber in solch einer Situation hat ein Krankenhaus natürlich gar keine andere Wahl. Wir hoffen auf Verständnis", sagt der Geschäftsführer. Dankenswerterweise habe sich das Universitätsklinikum Heidelberg bereiterklärt, den Engpass in Heppenheim aufzufangen. Vermutlich betreffe er zwischen fünf und zehn werdende Mütter.

