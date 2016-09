Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall mit mindestens sechs Verletzten hat sich auf der A5 zwischen der Ausfahrt Ladenburg und der Ausfahrt Hirschberg in Fahrtrichtung Nord ereignet. Wie die Polizei mitteilte, waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die A5 in Fahrtrichtung Nord war für etwa eine Stunde gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben, der enstandene Stau entspannt sich jedoch nur langsam. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. Die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert an. (pol/tns)