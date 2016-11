Sheila nutzt ihre Chance

Ober-Abtsteinach. Es sind zwei Minuten, die es in sich haben: Sheila Rohde aus Ober-Abtsteinach gibt alles. Sie singt, hüpft, schwingt die Arme, landet im Spagat, steht in einer geschmeidigen Bewegung wieder auf und tanzt weiter - bis sie den rechten Arm nach oben streckt und die Musik stoppt. Die bei den Aufnahmen noch neunjährige Hip-Hop-Tänzerin strahlt bis über beide Ohren. Sie hat es geschafft, keinen Fehler gemacht, sich nicht vertanzt.

Das Publikum jubelt und pfeift vor Begeisterung und Anerkennung: Sheila hat eine gute Performance hingelegt. Das sehen Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Victoria Swarovski, die Jury der RTL-Show "Das Supertalent", ebenso. Die Belohnung: Dreimal "Ja", einen "Supertalent-Stern" und "Bruce"-Gummibärchen. Sheila überzeugte am Samstagabend beim TV-Wettbewerb, und 4,83 Millionen Personen schauten zu. Das teilt die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) mit.

Lampenfieber vor dem Auftritt

Vor ihrem Auftritt jedoch ist Sheila aufgeregt, als sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder darauf wartet, loslegen zu können. Sie wirkt schüchtern und traut sich im Aufenthaltsraum nicht, eine Kostprobe ihres Könnens zu zeigen. Im eineinhalb Minuten langen Einspieler wird sie kurz vorgestellt, ihr Zuhause gezeigt, und sie sagt: "Bevor ich auf die Bühne gehe, bekomme ich so ein Kribbeln im Bauch, und wenn ich auf der Bühne stehe, dann habe ich so viel Power in mir, dass ich das so richtig austanzen kann."

Als Sheila auf die Bühne kommt, versucht Bohlen mit einfachen Fragen, das Eis zu brechen. Er fragt, ob sie in die dritte Klasse geht. Ihre Antwort fällt kurz aus: "Nein, ich geh' in die Vierte." Das Publikum lacht, hat das Mädchen mit der Zahnlücke und dem Pferdeschwanz schon jetzt ins Herz geschlossen.

Dieter Bohlen fragt weiter: "Warum bist du zum Supertalent gekommen?" Sie antwortet: "Ich habe eine größere Gruppe. Wir sind ungefähr 14 Leute oder weniger." Jetzt weiß Bohlen Bescheid und ist gespannt auf ihren Hip-Hop-Auftritt. Nach ihrer Vorstellung sagt er nur "Wuh!", und das Publikum jubelt. Sheila ist eine Runde weiter und kann am Samstag, 10. Dezember, ins Finale der Jubiläumsstaffel von "Das Supertalent" kommen. Der Sieger wird am 17. Dezember ermittelt. nk