Sinsheim. Zöllner haben bei einer Kontrolle auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) fünfeinhalb Kilo Kokain beschlagnahmt. Die beiden 52-jährigen Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Nervosität der beiden Reisenden machte die Zollbeamten bei der Kontrolle am Mittwoch stutzig. Das weiße Pulver war im Kofferraum unter dem Bordwerkzeug versteckt. Das in Italien zugelassene Fahrzeug befand sich nach Angaben der beiden Verdächtigen auf dem Rückweg aus den Niederlanden nach Italien. Das Rauschgift hat nach Polizeiangaben einen Straßenverkaufswert von rund 400 000 Euro. (dpa/lsw)