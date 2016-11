Sinsheim. Zwei Lkw-Fahrer sind bei einem Unfall auf der A 6 am Dienstagnachmittag bei Sinsheim verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war gegen 16.30 Uhr ein Lkw an einem Stauende in Höhe des Rasthofs Kraichgau-Nord nahezu ungebremst auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde dieser in einen weiteren Lkw geschoben, die Fahrer der hinteren Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

Hinter dem Unfall kommt es aktuell zu 10 Kilometern Stau in Fahrtrichtung Mannheim. Die mittlere und rechte Fahrspur sind gesperrt, die linke Fahrspur und eine Umfahrung über den Rasthof dagegen freigegeben.

Wie unser Mitarbeiter vor Ort berichtete, musste der Fahrer des auffahrenden Lkw aus seinem Führerhaus befreit werden. (fh/pol)