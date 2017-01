Sohn des Getöteten: „Mein Vater wurde entführt und ermordet“

Ludwigshafen. Mehrere tausend Menschen haben gestern in der Mevlana-Moschee in Ludwigshafen für den Unternehmer Ismail Torun aus Mutterstadt gebetet. Die Leiche des 49-Jährigen war am Freitag bei Bad Dürkheim gefunden worden. Das bestätigte gestern der Sohn des Getöteten, Eyüp Torun, dieser Zeitung.

Die Polizei machte über die Umstände seines Todes keine Angaben. Sie bestätigte am Samstag lediglich den Fund einer männlichen Leiche in einem Waldstück bei Bad Dürkheim. Zur Todesursache, Identität oder zu weiteren Hintergründen will die Staatsanwaltschaft Frankenthal erst heute Auskunft geben.

Der Verstorbene war Gründer und Geschäftsführer der in Ludwigshafen ansässigen Torun Group. Das mittelständische Unternehmen mit den Bereichen Isoliertechnik, Personalvermittlung, Bau und internationaler Handel beschäftigt nach eigenen Angaben 200 Mitarbeiter.

Der Sarg wurde im Anschluss an das Gebet nach Angaben von Teilnehmern zum Frankfurter Flughafen gebracht und in die Türkei geflogen. In Samsun soll Torun heute beerdigt werden.

Eyüp Torun schilderte gestern dieser Zeitung die Vorfälle der vergangenen Tage. Demnach habe sein Vater die Familie informiert, dass er geschäftlich nach Berlin reisen müsse. "Wir vermuten, dass er entführt worden ist, aber niemand hat Lösegeld gefordert", sagt Eyüp Torun weiter. Stattdessen habe sein Vater am Mittwoch befreundete Unternehmer angerufen und um Geld gebeten, das er für einen Grundstückskauf in Berlin brauche.

Auch Eyüp Torun sprach während der angeblichen Geschäftsreise seines Vaters mit diesem: "Ich habe zweimal mit ihm telefoniert, alles war ganz normal. Er sagte mir am Telefon: 'Ich bin in Berlin und gucke mir was an'. Auch sonst hat er mit jedem normal geredet, so als ob nichts passiert wäre."

Feinde habe sein Vater keine gehabt. Geld sei ihm nie wichtig gewesen. "Mein Vater wollte immer nur erfolgreich für seine Familie sein und Gutes tun", sagt Torun. "Wir dachten bis zuletzt, dass er beim Notar sei, für das Grundstück, das er erwerben wollte. Doch dann haben ihn seine Entführer ermordet."

Auf die Frage nach einem potenziellen politischen Motiv der Täter sagte der Sohn: "Das ist Unsinn. Es handelt sich um keine Terrororganisation oder eine politische Tat. Das waren Geldgierige, die das getan haben."